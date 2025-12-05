Qué cambiará esta extraordinaria adquisición por valor de 82.700 millones de dólares





Ha nacido un gigante del entretenimiento. Netflix, el gigante del streaming, comprará el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por un total de 82.700 millones de dólares, anunciaron las dos compañías estadounidenses en un comunicado de prensa conjunto este viernes 5 de diciembre.





Paramount Skydance y el operador Comcast también competían por comprar Warner Bros. Discovery (WBD), pero Netflix ofreció la oferta más alta. Esta adquisición es la mayor operación de consolidación en el ámbito del entretenimiento desde la adquisición de Fox por parte de Disney, por 71.000 millones de dólares en 2019. Netflix pagará 27,75 dólares por acción a WBD, valorando la compañía en 72.000 millones de dólares, sin incluir la deuda.





• Un catálogo de películas y series extraordinarias.





Esta compra permitirá a Netflix adquirir un enorme catálogo de películas, pero también el prestigioso servicio de streaming HBO Max. “Nuestra misión siempre ha sido entretener”comentó Ted Sarandos, director ejecutivo de Netflix, citado en el comunicado de prensa. “Al combinar la increíble biblioteca de series y películas de Warner Bros., desde clásicos eternos como “Casablanca” y “Citizen Kane” hasta favoritos modernos como “Harry Potter” y “Friends”, con nuestros títulos que definen la cultura como “Stranger Things”, “KPop Demon Hunters” y “Squid Game”, podremos hacerlo aún mejor”.añade.









Warner Bros. Discovery también posee los derechos de producción de varios clásicos de MGM, comoe “El mago de Oz” y “Lo que el viento se llevó”. miTambién cuenta con los famosos dibujos animados de Bugs Bunny y series legendarias como “Friends” y “Game of Thrones”. Tanto contenido que caería en manos de Netflix.





• Un peso considerable respecto a los cines





La creación de este gigante del entretenimiento le daría un mayor poder de negociación frente a los operadores cinematográficos y a los sindicatos del sector del entretenimiento, subraya el “New York Times”. Para solucionar el problema, Netflix incluyó en su oferta de compra el compromiso de mantener el estreno en cines de las películas de Warner Bros. Discovery.





Esto no evita los temores del sector. El 4 de diciembre, un grupo de productores anónimos de largometrajes envió una carta al Congreso, expresando su “preocupaciones profundas” sobre la adquisición de Warner Bros Discovery por parte de Netflix. “Netflix considera cada minuto pasado en el cine como tiempo perdido en su plataforma”indica la carta, según el diario neoyorquino. “No tienen ningún interés en apoyar la exhibición teatral, ni ningún interés en hacerla desaparecer. »





• Una posición dominante en el mercado de contenidos americano





La batalla por el streaming y el declive de la televisión tradicional están provocando importantes reorganizaciones estratégicas entre los principales actores estadounidenses. Para competir con Netflix y Disney, los competidores buscan unirse para fortalecer su posición en el streaming y mejorar su rentabilidad.





Según el “New York Post”, los funcionarios de la Casa Blanca se mostraron recientemente preocupados por la posible adquisición de WBD por parte de Netflix, corriendo el riesgo, según ellos, de dar a la plataforma de vídeo una posición dominante en el mercado de contenidos americano.





En las operaciones electrónicas previas a la apertura de la Bolsa de Nueva York, las acciones de Netflix cayeron un 2,6% alrededor de las 11:30 horas de este viernes, mientras que Warner Bros ganó un 1,2%.