Donald Trump dice que puede anular todos los decretos de Joe Biden adoptados con una “máquina de firmas”

Publicado el 29 de noviembre de 2025 a las 13:27,

actualizado el 29 de noviembre de 2025 a las 13:27 Lectura: 1 min.







Donald Trump dijo el viernes que cancelaba decretos y otros documentos firmados por su predecesor demócrata Joe Biden con una máquina de firmas, declaraciones con consecuencias jurídicas inciertas. “Cualquier documento firmado por Sleepy Joe utilizando la máquina de firma (…) queda cancelado y ya no tiene fuerza ni efecto alguno”escribió el presidente republicano en su plataforma Truth Social.





Las consecuencias concretas de esta declaración y, en particular, la cuestión de si el presidente republicano tiene la facultad de anular los documentos firmados por su predecesor o si el uso de una máquina de firma, también llamada bolígrafo automático, es motivo de invalidación, no quedaron inmediatamente claras. La máquina de firmar es un ángulo de ataque utilizado habitualmente por Donald Trump para intentar desacreditar a su predecesor Joe Biden y anular sus decisiones.









Joe Biden niega acusaciones “ridículas”





Se trata de una máquina equipada con un bolígrafo capaz de reproducir la firma de una persona, previamente registrada. Este dispositivo es utilizado por el gobierno americano pero también por empresas para firmar documentos en grandes cantidades. denunciando “uno de los mayores escándalos” de la historia estadounidense, el multimillonario republicano sostiene, sin aportar pruebas, que colaboradores de Joe Biden utilizaron la máquina de firmas para firmar textos que él no había aprobado.





En junio ordenó abrir una investigación contra el entorno del ex presidente, acusado de haber “tramado” para enmascarar su decadencia y usurpar su poder. Joe Biden denunció acusaciones “ridículo y falso”. “Los locos izquierdistas que rodearon a Biden (…) le quitaron la presidencia”escribió Donald Trump en Truth Social el viernes, asegurando que “las personas que utilizaron la máquina de firmar lo hicieron de forma ilegal”. “Joe Biden no estuvo involucrado en el proceso de la máquina de firmas y, si dice que sí, será procesado por perjurio”amenazó.