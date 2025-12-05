Investigación del FBI por terrorismo, ciudadano afgano sospechoso... Actualización sobre la situación





Dos soldados estadounidenses de la Guardia Nacional, de 20 y 24 años, se encontraban en estado crítico este jueves 27 de noviembre tras ser heridos de bala por un ciudadano afgano, que llegó a suelo estadounidense en 2021.





Los tiroteos tuvieron lugar el miércoles por la tarde en el mismo centro de la capital estadounidense, invertida desde agosto por cientos de estos soldados de reserva para realizar patrullas a pie, a petición del presidente estadounidense y en contra del consejo de las autoridades demócratas locales.





• Un ciudadano afgano de 29 años sospechoso





El sospechoso es un ciudadano afgano que trabajó durante 10 años con las fuerzas armadas estadounidenses en Afganistán antes de ser exfiltrado a Estados Unidos en septiembre de 2021 como parte de la operación. “Aliados bienvenidos” creado por la administración de Joe Biden para ayudar a los afganos que colaboraron con los estadounidenses.









Según uno de sus familiares, citado por NBC, es originario de la provincia de Khost (sureste de Afganistán) y pasó parte de su servicio militar en una base en la provincia de Kandahar, cuna histórica de los talibanes.





La ministra de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó en X que esto “individuo depravado” Fue admitido en Estados Unidos en septiembre de 2021, un mes después de la apresurada retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Los medios estadounidenses identificaron al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, de 29 años.









•LEl FBI investiga por terrorismo





El jefe del FBI anunció este jueves que la policía federal estadounidense estaba llevando a cabo una investigación por terrorismo tras un ataque calificado de“emboscada” por las autoridades. “Esta es una investigación en curso sobre un acto de terrorismo”dijo Kash Patel en una conferencia de prensa.





Durante este ataque “dirigido”, “un francotirador abrió fuego sin provocación, como en una emboscada”detalló el fiscal de Washington, precisando que el agresor estaba armado con un revólver Smith & Wesson. Disparó a los dos soldados antes de ser “revisado” Y “neutralizado” por otros miembros de la Guardia Nacional. Ella dijo que enfrentaría tres cargos de asalto armado con intención de matar.





Alrededor de las 14:15 horas. (20.15 horas en Francia), “Un sospechoso dobló la esquina, levantó su arma de fuego y disparó contra miembros de la Guardia Nacional” patrullando, dijo Jeffery Carroll, un oficial de policía de Washington, en una conferencia de prensa, hablando de un “pistolero solitario. » Otros guardias nacionales “han llegado” hacia “control para detenerlo”añadió. “Los disparos fueron dirigidos”declaró Muriel Bowser, la alcaldesa demócrata de Washington, durante la misma rueda de prensa.









• Trump denuncia un “acto de terrorismo”…





Los dos soldados afectados, originarios de Virginia Occidental, son “gravemente herido” y el presunto tirador también es “gravemente herido”escribió Donald Trump en su red Truth Social, llamando al autor” animal “ OMS “lo pagaré caro” su acto. “Este atroz ataque fue un acto infame, un acto de odio y un acto de terrorismo”dijo el presidente Trump poco después del ataque en un discurso televisado. “Llevaremos ante la justicia al autor de este bárbaro ataque de forma rápida y segura”dijo.





Trump prometió “reexaminar” el caso de “todos los extranjeros que entraron a nuestro país desde Afganistán bajo el gobierno de Biden”. “Debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte ningún beneficio a nuestro país”insistió Donald Trump.





“Recuerdo que en 2021 critiqué la política de Biden de acoger masivamente y sin control a los refugiados afganos. Entonces mis amigos me llamaron racista. Fue un verdadero despertar. No deberían haber estado en nuestro país”.escribió el vicepresidente JD Vance en X.









•… y lanza una vehemente diatriba contra la inmigración





Desde Florida, donde pasó las vacaciones de Acción de Gracias, Donald Trump protagonizó una vehemente diatriba contra la inmigración, calificada como “La mayor amenaza a la seguridad nacional”al acusar a su predecesor demócrata Joe Biden (2021-2025) de haber dejado entrar “millones” extranjeros en Estados Unidos.





Poco después del discurso del presidente, USCIS, una agencia federal de inmigración, anunció la suspensión inmediata e indefinida de “procesar todas las solicitudes de inmigración relativas a ciudadanos afganos”, “pendiente de una mayor revisión de los protocolos de seguridad y verificación”.





AfghanEvac, una organización responsable de ayudar a los afganos a establecerse en Estados Unidos tras la retirada estadounidense de Afganistán en 2021, se defendió diciendo que estaba llevando a cabo “algunos de los controles de seguridad más exhaustivos (…)” en materia de inmigración.





• La ONU llama a no estigmatizar a los afganos









El directivo, sin embargo, dijo que espera que esta situación “no afecta a otros afganos, solicitantes de asilo y refugiados” presente en Estados Unidos. “Me preocupa un poco ver todos los artículos que constantemente insisten en que es de origen afgano”confió durante una entrevista en Bruselas. “Espero que esto no empañe la imagen de muchos afganos en Estados Unidos y otros países, que apoyaron fielmente a los estadounidenses durante su misión en Afganistán”añadió el funcionario de la ONU.