“El Crif Marsella-Provenza se equivoca al considerar a la RN como un interlocutor aceptable”





El nuevo presidente del Crif Marseille-Provence declaró el 6 de octubre de 2025 en Radio JM: “A riesgo de escandalizar, estoy a favor del diálogo (…) con algunos que hoy se consideran un cierto extremo. (…) Hoy en día existe un partido considerado de extrema derecha que apoya a Israel y apoya a los judíos de Francia. Hasta cuando debemos ignorarlo, esa es la pregunta que me hago (…) y sé que desagradará. » En BFMTV Marseille-Provence, tres días después, precisó: “A riesgo de sorprenderte”, que estaba a favor de discutir con la Agrupación Nacional que, según él, habría vuelto al arco republicano y que ya no estigmatizaría a los judíos ni a Israel.





Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que la sección de Marsella del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia ha considerado públicamente un diálogo con la Agrupación Nacional. La presencia de tres ejecutivos de RN (y la UDR, la formación de Eric Ciotti aliada al partido frontista) en la cena del Crif en septiembre de 2025 había sido calificado por un administrador (entrevistado por Mediapart) de “participación accidental, que no constituye una invitación oficial y que no constituye un precedente”. El cambio de mandato es, por tanto, un cambio de línea. El diputado RN Franck Allisio, encantado de estar entre los invitados a la cena, posó recientemente junto a activistas neonazis. Por eso el acercamiento “puede impactar”.





El presidente del Crif Marseille-Provence se equivoca dos veces. Primero, al creer que el partido creado por los colaboracionistas habría renunciado a su herencia histórica e ideológica. Su líder, Marine Le Pen, consideró en 2022: “No tenemos nada de qué avergonzarnos de nuestra historia. » Abandonar el antisemitismo es sólo una fachada electoral. Louis Aliot, el arquitecto del acercamiento entre las instituciones judías y la RN, lo dijo explícitamente: “La demonización sólo concierne al antisemitismo (…) Es el antisemitismo lo que impide que la gente vote por nosotros. » Marine Le Pen y Jordan Bardella siguen muy unidos a la “Conexión GUD”, a la que debemos los lemas “Deauville, Trail: territorios ocupados” o “Sionista, apártate, Francia no es tuya”. Julien Odoul, portavoz de la RN, acusó recientemente a Crif de ser responsable de “políticas de inmigración masivas” y el aumento del antisemitismo en Francia en una declaración que combina racismo y antisemitismo.









¿Qué trabajo ha realizado la RN en la cuestión del antisemitismo? Según estudios de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos, la RN sigue siendo el partido que agrupa a las personas más partidarias de prejuicios antisemitas. En la marcha contra el antisemitismo de noviembre de 2023, los activistas agrupados en torno a Marine Le Pen gritaron “Fuera, sucios judíos” a los activistas (del colectivo) Golem vino a enfrentarlos. Después de haber estado en primera línea de la lucha contra la negación del Holocausto en los años 1990, ¿permitirá Crif Marseille-Provence que se valide a quienes afirman que Jean-Marie Le Pen no era antisemita?





En segundo lugar, apoyar incondicionalmente al gobierno israelí no les hace ningún favor a los judíos de Francia y ciertamente no es la mejor manera de luchar contra el antisemitismo. Benjamín Netanyahu se desacreditó al afirmar que las órdenes de arresto emitidas por organismos legales internacionales (contra él y Yoav Gallant, su Ministro de Defensa) estaría motivado por el antisemitismo. La conferencia internacional sobre antisemitismo organizada por el Ministerio de la Diáspora israelí en marzo de 2025 también fue un intento de explotar la lucha contra el antisemitismo en beneficio del gobierno israelí. Todos los expertos e instituciones judíos implicados en esta lucha cancelaron su participación, recordando que era imposible liderar la lucha contra el antisemitismo junto a Marine Le Pen y otros líderes antidemocráticos, racistas y antisemitas.





El gobierno de Netanyahu, al participar en la construcción de una internacional de extrema derecha y al reducir la diáspora judía a una reserva de potenciales reclutas para la aliá. (Término hebreo para el “ascenso” de Israel)debilita las posibilidades de sostenibilidad del franco-judaísmo. Actualmente, los objetivos del gobierno de Netanyahu van claramente en contra de los intereses de los judíos en la diáspora. La lucha contra el antisemitismo es un trabajo de campo a largo plazo; Las declaraciones de intenciones no son suficientes. Se trata de construir un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y entre las comunidades religiosas, crear vínculos entre los estudiantes judíos expulsados ​​de las escuelas públicas debido al antisemitismo y los estudiantes no judíos allí, aliviar las tensiones sociales para hacer audibles los puntos de vista judíos… Sabemos que la tarea es inmensa. La alianza con la RN impediría la posibilidad misma de este trabajo de campo, especialmente en el contexto multicultural de Marsella.









El caso de Estados Unidos muestra claramente cómo la extrema derecha contemporánea utiliza las instituciones judías con fines electorales, para luego quemar puentes y participar en la propagación del antisemitismo. Lejos de combatirlo, las redes trumpistas han contribuido en gran medida a la propagación del antisemitismo en Estados Unidos. El director del FBI, Kash Patel, acusó recientemente a la organización antisemita Liga Antidifamación (ADL), que sin embargo había acogido con satisfacción la elección de Donald Trump, de haber “Llevó a cabo vergonzosas operaciones de espionaje contra estadounidenses”. Anunció romper todos los vínculos con ella en Yom Kipur.





El comprensible rechazo de La France insoumise no es una razón válida para cerrar una alianza con RN. La preferencia nacional, en el centro del programa de este partido, es un proyecto de exclusión que está reñido con los valores del judaísmo. La extrema derecha tiene una visión conspirativa y paranoica de la sociedad, donde las acusaciones antijudías nunca están lejos. Su antisemitismo se expresa en el pasado, pero también en el presente. No le ayudemos a expresarse.