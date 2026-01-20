



El Parlamento Europeo ha decidido suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, tras las últimas amenazas de Donald Trump, confirmaron este martes 20 de enero sus principales grupos políticos.





hay un “acuerdo mayoritario” Los grupos políticos congelarán el acuerdo comercial firmado el año pasado entre Estados Unidos y la UE, aseguró la presidenta del grupo S&D (socialdemócrata), Iratxe García Pérez, ante los periodistas. El PPE (derecha), el grupo más numeroso del Parlamento Europeo, también confirmó este congelamiento de las discusiones en torno a este acuerdo. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace un balance de lo que esto cambiará.





• Lo que disponía el acuerdo





El acuerdo comercial entre las dos potencias, firmado en verano, prevé derechos de aduana del 15% sobre las exportaciones europeas a los Estados Unidos, pero su eliminación para las exportaciones americanas a la UE.









Bruselas también se comprometió a comprar 750 mil millones de dólares (638 mil millones de euros) de energía estadounidense en tres años -destinada en particular a sustituir el gas ruso- y a realizar inversiones adicionales por 600 mil millones de dólares en Estados Unidos.





Las dos potencias también habían decidido eliminar recíprocamente sus derechos de aduana sobre determinados productos estratégicos, incluidos los equipos aeronáuticos.





• Qué cambia la congelación de la ratificación





La congelación de los debates en el Parlamento Europeo impide la ratificación de este acuerdo y por tanto su aplicación. No permitir que las empresas americanas accedan al mercado europeo sin derechos de aduana es “una herramienta muy poderosa”aseguró este martes el jefe del grupo PPE, Manfred Weber. Es “Una palanca extremadamente poderosa. No creo que las empresas acepten abandonar el mercado europeo”añadió Valérie Hayer, presidenta del grupo centrista Renew.









Por otra parte, una parte de la extrema derecha se manifestó en contra de congelar este acuerdo. “Creemos que es un error”indicó el copresidente del grupo ECR, Nicola Procaccini. A diferencia del grupo Patriotes, presidido por el eurodiputado francés Jordan Bardella, partidario de “suspensión” de este acuerdo. ahora es el “equilibrio de fuerzas” que prevalece contra los Estados Unidos de Donald Trump, juzgó el presidente de la Agrupación Nacional ante los eurodiputados.





• Qué quieren hacer los eurodiputados contra Trump





Unidos para denunciar el acuerdo comercial, los diferentes grupos políticos están, sin embargo, más desunidos sobre otras posibles respuestas a las amenazas de Donald Trump de anexar Groenlandia, territorio ártico bajo soberanía de Dinamarca, país miembro de la UE y de la OTAN.









El PPE, a través de su presidente, pidió así “desescalada”rechazando la implementación del mecanismo europeo anticoerción, que permitiría, por ejemplo, limitar el acceso de las empresas estadounidenses a los mercados públicos europeos. Lo mismo ocurre con ECR, cuyo vicepresidente Nicola Procaccini también se pronunció en contra ante la prensa.





El uso de lo que algunos han apodado “bazuca” La economía europea, sin embargo, cuenta con el apoyo de las otras familias políticas del Parlamento Europeo.