Putin anuncia exitosa prueba final de misil de crucero de propulsión nuclear

Publicado el 26 de octubre de 2025 a las 09:34 horas. Lectura: 1 min.







El presidente Vladimir Putin anunció este domingo 26 de octubre la exitosa prueba final del misil de crucero ruso de propulsión nuclear, Bourevestnik, un arma con un alcance de hasta 14.000 kilómetros.





“Las pruebas decisivas ya están completas”declaró Vladimir Putin, en un vídeo difundido por el Kremlin, durante una reunión con oficiales militares, ordenando comenzar “preparar la infraestructura para poner en servicio esta arma en las fuerzas armadas” Rusos, en plena ofensiva rusa en Ucrania.









“Es una creación única que nadie más en el mundo tiene”aseguró el maestro del Kremlin, elogiando un arma “rango ilimitado”.





Misiles capaces de superar los sistemas de interceptación.





Durante la última prueba, el 21 de octubre, el misil Bourevestnik atravesó el aire. “alrededor de las 3 p. m.”volando más de 14.000 kilómetros, afirmó por su parte el jefe del Estado Mayor ruso, Valéri Gerassimov, añadiendo que “Esto no es un límite” para esta arma.





“Las características técnicas del Bourevestnik permiten utilizarlo con precisión garantizada contra lugares altamente protegidos ubicados a cualquier distancia”dijo.





Vladimir Putin anunció en 2018 el desarrollo por parte del ejército ruso de estos misiles, capaces de superar casi todos los sistemas de interceptación.



