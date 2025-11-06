“Hubo una fuerte presión italiana”: en vísperas de la COP, la UE llega a un acuerdo sobre sus objetivos climáticos

Por

Publicado el 5 de noviembre de 2025 a las 20:31 horas.







Justo antes del inicio de la COP en Brasil, la Unión Europea alcanzó este miércoles 5 de noviembre un compromiso sobre sus objetivos climáticos en 2035 y 2040, a costa de una serie de concesiones para reunir a los Estados reticentes, con Italia a la cabeza.









Los Veintisiete evitaron la catástrofe diplomática que temían: Europa no llegará con las manos vacías a esta COP30 de Belem y podrá hacer gala de su liderazgo en materia medioambiental.





Los europeos son “Listo para Belem!” »se alegró inmediatamente la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que acababa de llegar a Brasil. Sobre el papel, la UE mantiene su ambición de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% en 2040 en comparación con 1990; estaba en -37% en 2023.





Después de duras negociaciones





Pero las duras negociaciones, a lo largo de la noche en Bruselas, socavaron este objetivo de fachada. Para convencer a Italia de Giorgia Meloni, uno de los Estados más reacios, los 27 aprobaron una flexibilidad mucho mayor de la que quería la Comisión Europea.





Para reducir las emisiones en un 90%, los europeos podrán adquirir el 5% de los créditos de carbono internacionales que financiarían proyectos fuera de Europa, un sistema muy criticado por las organizaciones ecologistas. Y el compromiso adoptado por mayoría cualificada también abre la puerta a un 5% adicional de estos créditos durante una futura revisión de esta ley climática.





Los Veintisiete también apoyaron el aplazamiento de un año, de 2027 a 2028, de la extensión del mercado de carbono al transporte por carretera y a la calefacción de edificios, una demanda habitual de Hungría o Polonia. Pero un duro golpe para los países más comprometidos con el clima, como los escandinavos. E Italia, hostil a la prohibición de la venta de nuevos coches térmicos para 2035, obtuvo una mención del " role " Qué pueden desempeñar los biocombustibles después de 2030.









Los Estados miembros finalmente aprobaron una cláusula de revisión, que permitiría ajustar el objetivo de 2040 con el tiempo si resulta demasiado difícil de alcanzar. “Había una fuerte presión italiana” y el “El texto fue adoptado con un poco de dolor”reconoció la ministra francesa Monique Barbut. Sin embargo, Francia sigue “extremadamente satisfecho” ambiciones mostradas por Europa en la COP. es un “excelente resultado” Y “pragmático”con “flexibilidad”afirmó por su parte el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra.





Las ONG, por su parte, criticaron la acumulación de concesiones. “Este acuerdo tan esperado es mucho más débil de lo que sugiere la cifra del 90%”reaccionó Sven Harmeling, de la red de ONG CAN Europa. Pero la presión de la COP fue más fuerte, con la llegada de líderes mundiales a Brasil el jueves y viernes, un preludio de la conferencia climática de la ONU el 10 de noviembre. En una Europa que se inclina hacia la derecha, el enfrentamiento es tenso por las cuestiones climáticas, relegadas a las cuestiones de defensa y competitividad en los últimos meses. Y las negociaciones continuarán en el Parlamento Europeo, que abordará esta ley climática.





Liderazgo “reconocido”





Este miércoles, los Estados también dieron luz verde, por unanimidad, al objetivo de 2035, el que la ONU llevaba reclamando desde hace meses. Ya habían despejado el terreno en septiembre al proponer un rango de reducción de emisiones de entre -66,25% y -72,5% con respecto a 1990. Para evitar negociaciones interminables, lo mantuvieron este miércoles, aunque los países escandinavos, Alemania y Francia esperaban algo mejor.









Sin embargo, éste sigue siendo uno de los objetivos más ambiciosos del planeta, junto con el Reino Unido y Noruega, afirma la Unión Europea. Un diplomático advirtió: compromiso “No necesariamente será muy bonito”pero “Estamos intentando hacer algo bueno” en un mundo ” desordenado “. El liderazgo de Europa en materia climática es “reconocido” a nivel internacional, insistió Wopke Hoekstra, con el objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad climática en 2050.





El jefe de la ONU para el Clima, Simon Stiell, también dio la bienvenida “un paso adelante para Europa”llamándolo para mostrar nuevamente “su ambición y su liderazgo” en Belém. Mientras que Donald Trump ha decidido retirar una vez más a Estados Unidos del acuerdo climático de París e ignorará la COP. Muy por detrás de China, la UE es el cuarto mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, después de Estados Unidos y la India.