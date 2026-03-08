¿Puede la izquierda convertirse en adulta?





“Stranger Things” es una serie de terror de Netflix creada por los hermanos Matt y Ross Duffer. A lo largo de cinco temporadas, cuenta la historia de los habitantes del pueblo imaginario de Hawkins, entre 1983 y 1989, tras el secuestro de un niño de 12 años por una criatura sobrenatural.. Ampliamente seguida por adolescentes y jóvenes, incluso niños, la serie ha visto crecer a sus personajes al mismo tiempo que sus fans. Esto es parte de la dimensión de“aprendizaje moral” y“autoeducación” que la filósofa Sandra Laugier analizó de forma más general en la serie. La izquierda podría agudizar sus pensamientos sobre la niebla que se espesa a su alrededor, especialmente después de la reciente tragedia en Lyon.









Las cinco temporadas de “Stranger Things” se presentan como una historia sobre la mayoría de edad, marcada por incertidumbres y giros, victorias temporales y derrotas dolorosas, consternación y esperanza. Nos enfrentamos a la parte trágica de la existencia a través de monstruos que cristalizan los miedos de la infancia y las dudas de la adolescencia. La tragedia son también las crueles pruebas vividas por determinados personajes o la muerte de algunos de ellos. Los aprendizajes de la vida ordinaria en medio del shock de los acontecimientos extraordinarios que se desarrollan en la serie no conducen al dichoso optimismo del progresismo ingenuo. Las heridas del tiempo y las huellas de la adversidad finalmente dan tonos melancólicos a la historia. Esta melancolía, sin embargo, permanece abierta al futuro.









La izquierda, que debe Reconstruir una relación con el futuro, integrando los impasses y fracasos del pasado, así como las perturbaciones presentes, podría inspirarse en esto. Sobre todo porque con frecuencia se siente atraída por nuevos cuentos navideños contados por nuevos “hombres providenciales” que, en última instancia, resultan decepcionantes. En esta perspectiva, deberíamos aprender de la fragilidad, como los héroes comunes y corrientes de “Stanger Things”. Incluso Elf, dotado de superpoderes, tiene la vulnerabilidad como talón, como el héroe griego Aquiles. Atormentado por la muerte de un niño, el jefe de policía de Hawkins, Jim Hopper, se ahogó en alcohol. La fragilidad es también vergüenza social, como la homosexualidad reprimida durante mucho tiempo de Will. Las circunstancias y peligros que escapan a los personajes también los debilitan y pueden contribuir a su propia asfixia. Will, nuevamente, trabajó para los monstruos sin darse cuenta.





Por tanto, nuestras individualidades deben construirse con nuestras fragilidades, en los choques de una vida que se nos escapa de las manos. Sin embargo, uno de los rayos de sol que atraviesa “Stranger Things” tiene que ver con la relación que se establece entre el despliegue de individualidades y la cooperación. Los individuos no son mónadas aisladas, sino que están incrustadas con los demás. “Y estas personas aparecieron en mi vida. Esta chica, Elf y Joyce aparecieron, y pensé que me necesitaban. Pero estaba equivocado, estaba mal. Es mentira. No me necesitaban, yo los necesitaba a ellos”.reconoce Jim en la temporada 4. El saliendo of Will, durante la temporada 5, expresa de manera particularmente sensible la importancia de la amistad en la construcción de uno mismo. Individuos singulares Y cooperación desde una perspectiva del bien común: este es uno de los mensajes implícitamente políticos de la serie. Sin embargo, la izquierda se ha visto frecuentemente atrofiada en este nivel por la tendencia hacia un todo colectivo que abandona al individuo a la derecha y al capitalismo. Incluso recientemente, alguien que, sin embargo, alberga esperanzas de renovación en la izquierda, el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó su discurso de toma de posesión el 1ejem el pasado mes de enero de una oposición caricaturizada: “Reemplazaremos la frialdad del individualismo férreo por la calidez del colectivismo”…





Una serie atenta a las debilidades humanas como “Stranger Things” no puede, sin embargo, escapar de las debilidades en sí. Su parte más explícitamente política, la relativa al gobierno americano, es rotundamente conspirativa. Si bien los esquemas conspirativos se han convertido en uno de los motores retóricos de la extrema derecha en todo el mundo, la crítica política que llevan a cabo las obras de la industria cultural estadounidense a menudo tiene dificultades para superar las facilidades narrativas del conspiracionismo.





Volver a las noticias tristes nos permite medir mejor los aportes de la ficción para regenerar la izquierda desde un punto de vista ético e intelectual. Atacar a un hombre en el terreno, cualesquiera que sean sus ideas y circunstancias, causándole la muerte es la antítesis de la política de fragilidad trazada por “Stranger Things”. Podría haber un mal uso de la serie: en “Stranger Things”, parece legítimo matar monstruos que amenazan la existencia misma de la humanidad. Quentin Deranque no era un objeto monstruoso, sino un ser humano contra cuyas ideas neonazis había que luchar. No confundamos la necesaria lucha antifascista en nuestros imperfectos estados de derecho y la resistencia a los verdugos dentro de una dictadura. En este juego mortal, regado por la cultura virilista de quienes piensan que la política es sobre todo demostrar que “tenemos pelotas”, quienes se imaginan en Jean Moulin corren el riesgo de parecer más bien matones de identidad.









Afortunadamente, este homicidio fue condenado públicamente y unánimemente por las fuerzas políticas de izquierda. Sin embargo, en discusiones más informales con ciertos activistas, puede aparecer la relativización del crimen, o incluso su justificación. O, más aún, el crimen puede ser rápidamente borrado de la memoria por la primacía dada a la reacción a la ensordecedora acusación mediática de la supuesta responsabilidad colectiva del antifascismo y del LFI.





Sin embargo, la condena del crimen y la crítica de su explotación política son necesarias para una izquierda emancipadora que se oponga a la extrema derecha actual. Así, con un minuto de silencio el 17 de febrero, la Asamblea Nacional ayudó a heroizar a un activista que participaba en pequeños grupos antisemitas nostálgicos del hitlerismo. Sin embargo, la compasión por una víctima y su familia no tiene nada que ver con la celebración de ideas nauseabundas. El retrato de Quentin Deranque fue expuesto en la fachada del Hôtel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en Lyon el 21 de febrero. ¿No es esto una afrenta a la memoria de Jean Moulin, detenido el 21 de junio de 1943 en Caluire, antes de ser torturado hasta la muerte, permitido por los supuestos herederos del gaullismo, los republicanos? En cuanto a la ministra macronista Aurore Bergé, habló de LFI en CNews el 22 de febrero como“un partido anti-Francia”utilizando una expresión del pensador de extrema derecha Charles Maurras dirigida especialmente a los judíos. Esta exageración mediática llevada por la extrema derecha y la derecha ha contribuido así a desmoronar un poco más y de manera confusa la frontera simbólica con la extrema derecha, sacando a LFI del “arco republicano”. » y reintegrando a la enfermera registrada. Se refuerza la posibilidad de la victoria de Bardella o Le Pen en las próximas elecciones presidenciales, así como la alianza RN-LR en las próximas elecciones legislativas.





Sin embargo, cegados por una pequeña competencia política, tanto Raphaël Glucksmann, en Sud Radio el 19 de febrero, como François Hollande, en Franceinfo el 23 de febrero, participaron en este circo deletéreo. En cuanto al LFI, sus dirigentes se negaron a cualquier introspección crítica sobre los vínculos con La Jeune Garde y las prácticas de esta organización, cuando pasó de una acción protectora defensiva, legítima frente a los múltiples ataques perpetrados por la ultraderecha en Lyon, hacia una violencia ofensiva cuestionable. Peor aún, el coordinador de LFI, Manuel Bompard, mintió durante la mañana France-Inter del 17 de febrero sobre el contenido de la condena definitiva de Raphaël Arnault por “violencia en las reuniones” cometido en abril de 2021. El periodista Matthieu Suc lo demostró precisamente en Mediapart pocas horas después de la intervención de Bompard. Y luego, sin un vínculo directo con el drama de Lyon pero a raíz de él, Jean-Luc Mélenchon trastornó aún más a la izquierda durante una reunión en Lyon el 26 de febrero: irónico sobre el nombre de Jeffrey Epstein, coqueteó una vez más con los estereotipos antisemitas.









“No hay uno que alcance al otro”como decía mi abuela, ¿se fue? No exactamente. Clémentine Autain dio un paso al lado de este disparate en una entrevista con “New Obs”: cuestionó todo al mismo tiempo “gramática virilista” de “odio y violencia” y la instrumentalización de la muerte de Quentin Deranque.





Ante el desolador espectáculo de la izquierda, ¿no es mejor ver o volver a ver “Stranger Things”?



