“El momento de esta operación de bombardeo es desastroso”





La lluvia de bombas que cae sobre Irán desde hace casi una semana ha puesto patas arriba la vida de Sepideh Farsi, directora de “Pon tu alma en tu mano y camina”, en más de un sentido. Encarcelada durante ocho meses por la República Islámica por ocultar a un opositor político (entonces sólo tenía 16 años) y luego expulsada de la universidad, la cineasta abandonó su país para trasladarse a Francia, donde construye una obra compartida entre ficción y documental, que narra el sufrimiento del exilio y arroja luz sobre los puntos ciegos de la opresión. Solicitada por todas partes, la urgencia de la noticia la obliga a posponer sus múltiples proyectos cinematográficos (una película biográfica de animación, un western musical “loco”) para convertirse en testigo informado pero muy molesto de un conflicto que, en su opinión, no es tanto un mal necesario como una tragedia innecesaria que hace retroceder el espectro de una transición democrática en Irán.





¿Cuál fue su primera reacción ante los bombardeos iniciados por Estados Unidos e Israel?





Sepideh Farsi El momento de esta operación es desastroso. Si Trump hubiera decidido atacar a los Guardias Revolucionarios antes de que atacaran a la población civil… En cambio, abrió…