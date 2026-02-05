¿Pronto una Francia sin niños? “El sistema de pensiones no es el más preocupante…”

Investigación

Por primera vez desde 1945, nuestro país registró un saldo demográfico negativo. Un shock de envejecimiento previsto que pone en duda nuestro modelo social. Pero no faltan propuestas para contrarrestar el fenómeno.

“Los niños se han convertido en la variable de ajuste de la crisis inmobiliaria, de las dificultades económicas, de una sociedad que se ha vuelto más individualista… ¡Es hora de dar una respuesta política a un problema que nos concierne a todos! » Jérémie Patrier-Leitus, diputado de Horizontes en Calvados y ponente de una misión de información sobre la disminución de la tasa de natalidad, presentará este viernes su “revolución de la política familiar” : un conjunto de propuestas destinadas a apoyar mejor a los padres o incluso –por qué no– a aumentar la tasa de natalidad. Espera verlos infundidos durante los debates para las elecciones presidenciales de 2027. Pero no se gana: el tema moviliza poco. Al analizar todos los textos e informes presupuestarios durante diez años, el Tribunal de Cuentas constató (PDF) que sólo el 0,05% de las palabras estaban asociadas a cuestiones demográficas. “señal de un lugar muy modesto” de este problema a largo plazo en la mente de los políticos.





Sin embargo, hay urgencia. El año pasado, y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Francia registró más muertes (651.000 exactamente) que nacimientos (645.000), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee). La tasa de natalidad es…