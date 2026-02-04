En Minneapolis, el emisario de Trump anuncia la retirada de 700 policías del ICE, pero mantiene la presión sobre la inmigración





El emisario de Donald Trump en Minneapolis anunció este miércoles 4 de febrero la retirada con efecto inmediato de 700 policías de inmigración. Un gesto de desescalada tras semanas de tensiones en esta ciudad marcada por la muerte de dos manifestantes abatidos a tiros por agentes federales del muy controvertido ICE.









El enviado del presidente estadounidense Tom Homan se mostró furioso durante una rueda de prensa en la que elogió la colaboración con las autoridades locales y aseguró que no abandonará Minneapolis hasta ” Todo “ no sería ” finalizado “. En el mismo acto de equilibrio, Donald Trump extrajo lecciones de los recientes acontecimientos en Minneapolis durante una entrevista con NBC: “Aprendí que quizás un enfoque más delicado podría ser útil, pero aun así hay que ser duro” en la implementación de la política migratoria, afirmó.





• Todavía hay 2.000 agentes de ICE en el lugar





De los miles de agentes que operan, a menudo enmascarados, en Minneapolis, que vive desde hace varias semanas al ritmo de estas redadas destinadas a detener a inmigrantes ilegales, objetivo prioritario del presidente estadounidense, Tom Homan afirmó que las autoridades federales “eliminar a 700 personas”del “miembros de las fuerzas del orden”tierra con “efecto inmediato”.





No especificó si se trataba de una retirada únicamente de la ciudad de Minneapolis o del estado de Minnesota en general. Unos dos mil agentes de policía permanecerán en el lugar, frente a los 150 que había antes del inicio de estas redadas. “Nunca hemos tenido este tipo de cooperación a este nivel” con las autoridades democráticas locales, aunque el viento sopla en contra de la presencia de estos agentes, celebró nuevamente Tom Homan.









• “Un paso en la dirección correcta”, dice el alcalde de la ciudad





Esta retirada, así como el uso de cámaras corporales para los agentes de policía que reportan al Ministerio de Seguridad Interior anunciado el lunes, representa “un paso en la dirección correcta”reaccionó en un comunicado el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que está luchando con la administración central para aflojar su control. “Pero que 2.000 agentes de ICE sigan aquí no es desescalada”lamentó, repitiendo que estas operaciones “catastrófico” debe “detente inmediatamente”.





Tim Walz, gobernador de Minnesota, de la que Minneapolis es la ciudad más grande, afirmó por su parte en Facebook que la retirada debe ser “más rápido y más amplio”para poner fin a un “campaña de represalia” liderado según él por Washington.









• Las “operaciones de control” continuarán “todos los días”





Al mismo tiempo, Tom Homan fue firme: “Permítanme ser claro: el presidente Trump tiene la intención de llevar a cabo deportaciones masivas durante su mandato y las operaciones de control de inmigración continuarán todos los días..





“Hemos logrado avances significativos”Los agentes federales arrestaron a 139 personas condenadas por agresión, 87 delincuentes sexuales y 28 miembros de pandillas, añadió.





“No me iré hasta que terminemos todo”.atacó una vez más al emisario, enviado la semana pasada por Donald Trump para jugar al apaciguamiento mientras dirigía operaciones antiinmigrantes, en sustitución del marcial jefe de la policía fronteriza, Greg Bovino.





• La “retórica anti-ICE” culpable de las dos muertes





Tom Homan también denunció la “retórica anti-ICE”en el centro de la controversia en Minneapolis. Los métodos de sus agentes, considerados brutales, así como la muerte de dos manifestantes en enero, provocaron una gran conmoción en el país. “Dije en marzo que si esta retórica de odio no cesaba, temía que terminara en un derramamiento de sangre. Y sucedió. “Ni el presidente Trump ni yo ni la secretaria (de Seguridad Nacional) Kristi Noem queremos ver un baño de sangre”. otra vez, dijo.





Tom Homan se refería a las muertes de Renee Good y Alex Pretti – este último tiroteado al suelo diez veces – opositores a las redadas de inmigración que fueron asesinados en enero por agentes federales.





Las operaciones policiales han trastornado la vida de los residentes de esta ciudad del Medio Oeste, donde muchas personas se refugian en sus casas por temor a ser arrestadas mientras miles más continúan manifestándose, como lo hicieron a finales de la semana pasada a pesar del frío glacial.