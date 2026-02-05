Cómo los soldados de Trump están sembrando el terror en todo Estados Unidos

Informes

La muerte de dos manifestantes en Minneapolis, Minnesota, mostró cómo la policía de inmigración está superando los límites del Estado de derecho. Más de 10.000 reclutamientos en pocos meses, formación mínima, poderes exorbitantes… ICE se ha convertido en el símbolo de la inexorable caída de Estados Unidos en el autoritarismo.





Parece una fortaleza imperial sacada de “Star Wars”. Un monolito brutalista apareció de la nada entre las rampas de la autopista y el aeropuerto, rodeado por dos hileras de bloques de hormigón coronados por puertas de 3 metros de altura. Un dron zumba en el cielo helado, focos cegadores apuntan a la entrada. El Edificio Federal Bishop Henry Whipple es el campamento base de la agencia de inmigración estadounidense, ICE, en Minneapolis, Minnesota, donde Donald Trump ha lanzado sus fuerzas en su guerra contra los inmigrantes. Un centro de comando y detención, esta ciudadela es el escenario de un ballet infame. Día y noche, aspira y escupe a un ejército de matones enmascarados que se asemejan a Stormtroopers y que emprenden su siniestra misión al volante de su todoterreno con cristales tintados. Al pasar, los manifestantes estacionados detrás de las puertas gritan por el megáfono “¡Joder HIELO!” », “¡Nazis!” “, a lo que los agentes responden con saludos con las manos, signos de victoria, corazones agitados o insultos.





En este frente inflamable emerge de vez en cuando una frágil silueta que parece salida del infierno. Detenidos liberados a cuentagotas que salen como entraron, sin abrigos, en pantuflas, sin papeles ni teléfono. Sonriendo incrédulo, temblando de miedo y de frío, Jesús…