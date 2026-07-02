¿Prohibir la venta de cigarrillos a personas nacidas después de 2009? Esta es la impactante propuesta del Seguro de Salud, revelada este jueves 2 de julio en su informe anual “costos e ingresos”una especie de evaluación destinada, en particular, a “iluminar los debates” caída de los presupuestos. La Caja Nacional del Seguro de Salud (Cnam) aboga por el surgimiento de una generación “libre de tabaco”que se vería mucho menos afectada que sus mayores por las costosas enfermedades del sistema respiratorio.

Si bien el tabaco ha sido excluido progresivamente de los espacios públicos desde hace varios años (fumar está prohibido desde el 1 de julio de 2025 en las playas, los parques o cerca de las escuelas), Francia no es pionera en la prohibición generacional del tabaco. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” sacó su planisferio para hacer balance de la situación.

Con esta propuesta, Seguros de Salud toma el ejemplo del Reino Unido, que fue el primer país europeo, y “ el segundo país del mundo » según la CNAM, prohibir el pasado mes de abril la venta de tabaco a las personas nacidas después de 2008. Un camino legislativo plagado de obstáculos, tras varios intentos fallidos en los últimos años.

Esta ley, debatida desde 2023, forma parte de una serie de medidas destinadas a combatir los efectos nocivos del tabaquismo en la salud, mientras este último es una de las principales causas de muerte y problemas de salud prevenibles en el país.

Para garantizar su implementación, el proyecto de ley sobre tabaco y cigarrillos electrónicos establece que la edad legal para comprar en el Reino Unido aumentará un año cada año. De modo que un adolescente que actualmente tiene 17 años nunca podrá comprar tabaco, permaneciendo por debajo de la edad autorizada toda su vida. Una medida que, por tanto, no concierne a las generaciones actuales que ya son fumadores y sólo se dirige a las siguientes.

Según la asociación ASH, que lucha contra el tabaco, esta ley podría evitar 155.000 muertes hasta 2100 y ahorrar varios miles de millones de libras esterlinas. El tabaco es responsable de 64.000 muertes al año en el país.

Pero el Reino Unido no fue el pionero en este ámbito. Unos meses antes, en noviembre de 2025, Maldivas es oficialmente el primer país que ha impuesto la prohibición de fumar a las personas nacidas después de enero de 2007. Es decir, casi una cuarta parte de la población del archipiélago. Una prohibición que también se aplica a los turistas.

La ley, iniciada por el presidente Mohamed Muizzu, también afecta a los vendedores que se arriesgan a una multa de 50.000 rufiyaas, o más de 2.800 euros, en caso de incumplimiento. Poco antes, Maldivas ya había prohibido la venta de cigarrillos electrónicos y productos asociados, esta vez para todos los individuos, independientemente de su edad.

Antes que Maldivas, Nueva Zelanda también intentó completar el proceso legislativo queriendo ser pionera en el concepto de una generación libre de tabaco. En 2022, el Parlamento de Nueva Zelanda, por iniciativa de la ex primera ministra Jacinda Ardern, adoptó una ley que prohibía la venta de cigarrillos a cualquier persona nacida después de 2008. Una medida que, al igual que el Reino Unido, preveía un aumento gradual de la edad mínima legal para fumar.

Pero eso sin contar con el regreso al poder de los conservadores. Apenas un año después de la aprobación de la ley y antes de que pudiera entrar en vigor, el nuevo gobierno anunció un retroceso y el abandono de la medida, aunque fue bien recibida en todo el mundo por los expertos en salud.

El actual Primer Ministro, Christopher Luxon, justificó esta elección por el temor a una gran red de venta ilegal de tabaco, añadiendo que los ingresos fiscales procedentes de la venta de cigarrillos generaban ingresos para el gobierno. Un abandono denunciado por las ONG como un “ Gran victoria para la industria tabacalera. “.

Precisamente en Francia, la caída del consumo de tabaco también se hace sentir a principios de año en las finanzas públicas. En el primer trimestre de 2026, los impuestos sobre el alcohol y el tabaco sólo recaudaron 3.000 millones de euros, frente a los 4.000 millones del mismo período del año pasado, indicó “Le Monde” a mediados de junio.

Elogiando en particular las medidas adoptadas por nuestros vecinos británicos, el director general del Seguro de Enfermedad, Thomas Fatôme, afirmó este jueves en una rueda de prensa: “No hay por qué ser más estúpido” que ellos, especialmente hoy, “A pesar de todo lo que se ha hecho (exhibiciones en los paquetes, aumentos de precios, etc.) seguimos siendo pobres en comparación con nuestros vecinos” en términos de consumo de tabaco. No basta para convencer a la confederación de estancos, que por su parte recuerda que Francia “tiene nada menos que 8 pasos fronterizos, es decir, otros tantos canales de suministro diferentes, con sus propios precios y sus propias reglas”