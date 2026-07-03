Mundial 2026: el partido Francia-Paraguay impactado por una fuerte ola de calor en Estados Unidos

El sábado 4 de julio, feriado nacional en Estados Unidos, la selección francesa se enfrentará a Paraguay en los octavos de final del Mundial de Fútbol. A las 5 p.m. hora local, las dos naciones jugarán su partido de clasificación en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, equidistante de Nueva York y Washington. ¿Temperatura esperada? 38 grados, una sensación de 41, según el Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS).

El jueves 2 de julio se emitió una alerta de ola de calor hasta el sábado a las 8 p.m. “Se esperan condiciones de calor extremo todos los días, con un índice de calor entre 40 y 46 grados”alerta el NWS. “Las temperaturas mínimas nocturnas no darán respiro al calorcontinúa el parte meteorológico. Esta situación, combinada con varios días de temperaturas cercanas a récord, empeorará los efectos del calor y la humedad. »

Después de las tormentas que interrumpieron durante más de dos horas su partido contra Irak el 23 de junio, los ‘bleus’ sufrirán la ola de calor. El Instituto Meteorológico recomienda permanecer en una habitación con aire acondicionado, evitar el sol y limitar las actividades físicas extenuantes.

Medidas de precaución imposibles de mantener para la selección francesa, que disputará su partido en un estadio al aire libre donde otros equipos jugarán en recintos equipados con techos, aire acondicionado o ambos. Este es el caso de Houston, donde Canadá y Marruecos se jugarán el sábado por su pase a octavos de final contra… Francia o Paraguay.

Más allá del aspecto futbolístico, esta ola de calor también podría perturbar las celebraciones del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. La apertura al público de las festividades previstas en Washington fue aplazada de las 13.00 a las 13.00 horas. a 5 p. m. debido al calor, y los organizadores dijeron en un comunicado de prensa que se reforzarían los puntos de agua y los recursos médicos desplegados el sábado en el lugar. Las tormentas también podrían ser un aguafiestas, advirtió el NWS.

Millones de estadounidenses se enfrentan a un calor extremo, especialmente en Nueva York y Washington. En la capital, el mercurio alcanzó casi los 39 grados el jueves, rompiendo un récord de 128 años registrado el 2 de julio. En Central Park, en la “Gran Manzana”, la temperatura alcanzó los 38 grados el jueves a las 13:51 horas, una sensación de 41 grados, la primera vez desde julio de 2012, según los servicios meteorológicos. En el resto de la ciudad la temperatura alcanzó los 40 grados, un récord para el 2 de julio.

Este episodio de ola de calor afecta a varias grandes ciudades y preocupa a las autoridades por su duración e intensidad, pero también por las temperaturas nocturnas que sólo deberían traer “pequeño respiro”. Aunque la mayoría de los edificios en Estados Unidos están equipados con sistemas de aire acondicionado y refrigeración, las olas de calor matan a más personas en el país que los huracanes y las inundaciones.

Calor extremo, humedad opresiva: estas condiciones climáticas que azotan actualmente la mitad oriental de los Estados Unidos habrían sido “prácticamente imposible” sin cambio climático, según un nuevo estudio publicado este viernes 3 de julio. Éste “ constituye un brutal regreso a la realidad”dijo Theodore Keeping, investigador coautor del estudio World Weather Attribution (WWA). “El clima del país es fundamentalmente diferente del que existía cuando los Padres Fundadores firmaron la Declaración de Independencia. »

La WWA, que reúne a varios climatólogos de importantes instituciones, estudió la actual ola de calor provocada por un potente sistema de presión con forma de “cúpula de calor”. Este último atrapa el aire caliente y húmedo, como una tapa colocada sobre el centro y el este del país, así como sobre el sur de Canadá. Aunque estos fenómenos meteorológicos son comunes, ahora están provocando temperaturas más altas debido al cambio climático.

Utilizando modelos, la WWA también comparó el mundo actual, víctima del calentamiento global, con un mundo libre de él. Resultado: el calor y la humedad extremos habrían sido prácticamente imposibles sin el calentamiento global. El fenómeno habría ocurrido, como máximo, una vez cada 5.000 años, frente a una vez cada 200 años actualmente, aunque persiste la incertidumbre dada la naturaleza extrema del fenómeno.

Los investigadores también probaron el impacto de El Niño, un fenómeno de calentamiento natural en el Pacífico, que sólo provocaría un ligero enfriamiento de las temperaturas. Al mismo tiempo, este viernes la ONU advirtió sobre un rápido fortalecimiento del actual El Niño que debería alcanzar un “alta intensidad” entre julio y septiembre (nivel 3 de 4), lo que aumenta la probabilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo. La organización internacional prevé así “una probabilidad abrumadora” Temperaturas superiores a la media en casi todas las zonas pobladas fuera de las regiones polares durante el período julio-septiembre. Los Blues, por tanto, se ven afectados por la ola de calor… como todos los demás.