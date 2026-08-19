Muerte de François Patriat, senador y amigo íntimo de Emmanuel Macron

Su desaparición se lleva a una de las últimas figuras del primer círculo de la macronía. François Patriat, ex socialista, se unió muy pronto a la aventura de Emmanuel Macron, incluso antes de su elección al Elíseo en 2017. Ese mismo año creó el grupo macronista en el Senado, que preside desde entonces.

El jefe de Estado le rindió homenaje pocos minutos después del anuncio de su muerte. “La Costa de Oro y Borgoña pierden a uno de sus servidores más fieles. La República, uno de sus artesanos más incansables. Por mi parte, pierdo a un querido amigo”escribió Emmanuel Macron, en su cuenta X.

Completó así una carrera parlamentaria iniciada cuarenta y cinco años antes. François Patriat pasó quince años en la Asamblea Nacional entre 1981 y 2000, y luego dieciocho años en el Senado a partir de 2008. De su “23 elecciones”dijo recientemente que solo había perdido dos.

Nacido el 21 de marzo de 1943 en Semur-en-Auxois, en Côte-d’Or, este hijo de criador era veterinario de formación. Licenciado en la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort, trabajó doce años en Pouilly-en-Auxois antes de dedicarse de lleno a la política. Se unió al Partido Socialista en 1974, fue nombrado consejero general en Côte-d’Or en 1976 y luego diputado en 1981.

Luego multiplicó sus mandatos locales, en particular como alcalde de Chailly-sur-Armançon de 1989 a 2001. Bajo Lionel Jospin, entró en el gobierno en 2000 como Secretario de Estado encargado de las PYME, el Comercio y la Artesanía, antes de convertirse brevemente en Ministro de Agricultura y Pesca en 2002.

Pero es su adhesión a Emmanuel Macron lo que marca la última parte de su carrera. En 2015, François Patriat se acercó al que sigue siendo Ministro de Economía. El 6 de abril de 2016, antes de la reunión en Amiens durante la cual Emmanuel Macron lanzó En Marche, dijo haber encendido una vela en la catedral de la ciudad.

La relación entre ambos hombres traspasó el estricto marco político. En septiembre de 2016, François Patriat resultó gravemente herido tras atropellar a un coche que circulaba en sentido contrario por la autopista. Mientras todavía está atrapado en su vehículo, Emmanuel Macron lo llama y lo ayuda a mantenerse despierto por teléfono. “Emmanuel, me estoy muriendo”le susurra luego, según “Le Monde”. El accidente, que provocó dos muertos, le llevó a considerarse un milagro.

Varios dirigentes políticos rindieron homenaje a su memoria. El ex ministro y ex alcalde de Dijon François Rebsamen, candidato al Senado, expresó su “tristeza tremenda” tras la desaparición de un “amigo”. François Patriat había permanecido ” fiel “ a “Mujeres y hombres a quienes eligió apoyar, desde Michel Rocard hasta Emmanuel Macron, con una libertad de juicio que nunca lo abandonó”declaró.

El Primer Ministro Sébastien Lecornu estimó que “encarnaba, básicamente, una cierta concepción de fraternidad republicana”añadiendo que “La vida política pierde a una de sus figuras más entrañables”. Gabriel Attal, secretario general de Renaissance, rindió homenaje a un hombre que “dedicó su vida al interés general, defendiendo sus convicciones sin renunciar a su libertad y a su franqueza”.

En el Senado, el presidente del grupo socialista Patrick Kanner recordó que su “Su excepcional carrera política nacional nunca lo alejó de su amada Borgoña”mientras que el grupo centrista de la cámara alta acogió con agrado una “elegido en el campo” y un “presidente de grupo dinámico y comprometido”.