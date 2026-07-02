Guillaume Erner privado de su puesto de humor y sancionado con una advertencia por Francia Cultura tras el episodio de Mélenchon

(Tras el anuncio de las sanciones a Guillaume Erner este jueves 2 de julio, volvemos a publicar este artículo publicado inicialmente el 26 de junio.)

Sanciones tras el mea culpa. El presentador del programa matutino de France Culture, Guillaume Erner, fue amonestado este jueves 2 de julio. También se le privó de su mensaje diario sobre el estado de ánimo, emitido poco antes de las 7.00 horas. Las sanciones se decidieron tras varias reuniones y siguen a la emisión de un montaje de audio en France-Culture que sugiere que Jean-Luc Mélenchon hizo comentarios antisemitas.

La radio presentó, el jueves 25 de junio, “ disculpas » a sus oyentes, mientras el fundador de Francia insumisa se indignaba por los comentarios “erróneo” exigió sanciones. Según “Le Monde” y “Libération”, Guillaume Erner afirmó haber aceptado las sanciones contra él, pero también mencionó los insultos antisemitas que le han dirigido desde entonces.

La polémica comenzó durante el programa matutino France-Culture del miércoles 24 de junio, cuya invitada fue Marine Le Pen. Durante la larga entrevista con el elegido RN, el presentador, Guillaume Erner, difunde el extracto de un montaje de audio encontrado, según él mismo admitió, “en las redes sociales”.

Extracto en el que escuchamos una descripción que Jean-Marie Le Pen, condenado varias veces por antisemita, hizo de los judíos. Al mismo tiempo, se difunden declaraciones de Jean-Luc Mélenchon, supuestamente cercano a él.

Este extracto, “que no salió al aire, proviene de “Léon the media””un medio influyente, y constituye “un montaje falaz, que realizamos a posteriori”la radio de servicio público se disculpó en un mensaje publicado en la página del programa.

El extracto procede de una entrevista entre Natacha Polony y Jean-Luc Mélenchon, retransmitida en Paris Première durante las elecciones presidenciales de 2017. Escuchar el intercambio nos permite comprender que el líder rebelde no está hablando de judíos, como sugirió el columnista, sino de las élites francesas. “La dirección del canal y Guillaume Erner quieren pedir disculpas a los oyentes”añade el mensaje. Sin presentar ninguno a Jean-Luc Mélenchon.

Guillaume Erner también pidió disculpas, el viernes 26 de junio, en un mensaje de audio difundido por la mañana en France-Culture. Reconoce dos errores: haber encontrado « este montaje de audio (…) en las redes sociales » sin haber especificado la fuente y no haber “Revisé escrupulosamente el contenido de este montaje de audio”. El periodista admite que el audio fue “erróneo”un error que notó “a posteriori” y que el “arrepentirse”.

Guillaume Erner afirmó que el extracto de audio fue eliminado de la repetición del programa del miércoles. “Esto no se ajusta a mi ética profesional”afirmó, asegurando que estará más atento en el futuro.

No convencido por las excusas de France-Culture, Jean-Luc Mélenchon criticó “irresponsabilidad” de la radio, que “descarta su compromiso” Para “apoyar sin decirlo al reincidente Guillaume Erner”. Unas horas antes, el fundador de los rebeldes había denunciado “un montaje odioso”, “grosero pero venenoso”.

El coordinador político de LFI, Manuel Bompard, exigió disculpas ante “una reacción absolutamente indigente” y sanciones contra “los periodistas que difundieron este falso montaje”.

Cuando habló en el extracto de “casta, es decir los todopoderosos financieros y sus títeres mediáticos y políticos”mencionó “El comportamiento de las elites francesas”continuó Manuel Bompard, sobre

Las Sociedades de Periodistas (SDJ) de Francia-Cultura y Radio Francia han publicado un comunicado de prensa en el que “desconectar” del cronista, considerando además que el asunto “mancha la credibilidad de la antena”. “Aquí interviene directamente la responsabilidad editorial de Guillaume Erner y de France-Culture”juzga el sindicato SNJ-CGT de Radio Francia.

La Sociedad de Productores de Francia-Cultura (SPDC) también criticó, en un comunicado de prensa, dos “ faltas graves » en la entrevista con Guillaume Erner. El montaje de audio transmitido. “no se ha obtenido ni en su procedencia ni en los extractos que utiliza” y el periodista “participó en una dinámica de “normalización” de la RN transfiriendo culpas a LFI”señala el SPDC. Durante su entrevista, el presentador preguntó en particular a Marine Le Pen: “¿Cuándo decidiste romper con el antisemitismo de tu padre? »

El SPDC exige que la dirección de radio “ordeño” estos dos puntos, más allá de las excusas ya formuladas.