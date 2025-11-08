Primeras horas de semilibertad, fecha de regreso a Francia, reacciones… Lo que sabemos





Los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos en Irán desde hace tres años y medio, acusados ​​de espiar para los servicios secretos franceses e israelíes y que siempre han proclamado su inocencia, salieron de prisión el martes 4 de noviembre. Con gran emoción fueron transportados a la embajada de Francia en Teherán, a la espera de poder regresar a territorio francés. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• “Un primer paso”





Emmanuel Macron anunció el martes por la noche en la red X la liberación de prisión de Cécile Kohler y Jacques Paris, evocando una “primer paso”. “El diálogo continúa para permitir su regreso a Francia lo antes posible”añadió el presidente francés, expresando su ” alivio “.





Por tanto, los rehenes fueron liberados de prisión sin poder salir del territorio. Actualmente se encuentran en la embajada de Francia en Teherán. “Los encontré a ambos muy felices, muy aliviados por esta liberación”declaró a la radio France-Inter el miércoles 5 de noviembre, Pierre Cochard, embajador de Francia en Irán, que fue a recogerlos el martes cuando salían de la prisión de Evin, de siniestra reputación.





El presidente francés, Emmanuel Macron, habló con ellos por videoconferencia el miércoles por la mañana. “Fue muy emotivo para ellos y para el presidente. Le agradecieron su compromiso” para obtener su liberación, declaró también Pierre Cocherd a RTL.





Más tarde ese mismo día, el presidente francés preguntó a su homólogo iraní Massoud Pezeshkian “lanzamiento total y completo”, “lo más rápido posible”de Cécile Kohler y Jacques Paris, anunció el Elíseo.





• Libertad “bajo vigilancia”





Las autoridades iraníes consideran actualmente que los dos franceses se encuentran en “libertad condicional”, “Liberado bajo fianza” Y “puesto bajo vigilancia hasta el próximo paso legal”. El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean Noël Barrot, declaró en X que los rehenes fueron “seguro” en la residencia del embajador de Francia en Teherán y “esperando su lanzamiento final”.





El jefe de la diplomacia francesa subrayó el miércoles en RTL que Francia no había “no hay certeza sobre cuándo” se produciría la liberación definitiva de Cécile Kohler y Jacques Paris. “Pero no escatimaremos esfuerzos para lograr su regreso a Francia lo antes posible”prometió el ministro. Su liberación de prisión “Es sólo un paso, y seguiremos movilizándonos incansablemente para obtener su liberación definitiva”.





• Un “profundo alivio”





El anuncio de la liberación de los dos franceses provocó emoción colectiva entre los habitantes de la localidad alsaciana de Soultz (Alto Rin), donde creció Cécile Kohler.. “Por ahora, lo único que sabemos es que están fuera de prisión. Para nosotros, esto es un gran alivio. Sabemos que ya no están sometidos a este trato inhumano al que tenían derecho”.se regocijó el martes ante la Agence France-Fresse Pascal y Mireille Kohler, los padres de Cécile.





También es un “profundo alivio” para sus abogados, Martin Pradel, Chirinne Ardakani, Emma Villard y Karine Rivoallan, quienes, sin embargo, expresan reservas sobre su ” libertad “según un comunicado de prensa. “Al impedirles regresar a Francia y reunirse con sus familias, siguen privados de libertad, ahora en forma de prohibición de salir de la República Islámica de Irán”según un comunicado de prensa.





Considerado como “rehenes estatales” Por París, Cécile Kohler y Jacques Paris fueron los dos últimos franceses detenidos oficialmente en Irán. El profesor de literatura, de 41 años, y el profesor jubilado, de 72, fueron detenidos el 7 de mayo de 2022, el último día de un viaje turístico a Irán. Acusados ​​de espiar para los servicios de inteligencia franceses e israelíes, continuaron proclamando su inocencia durante su encarcelamiento de 1.277 días.









• ¿Cuál es su estado de salud?





A la espera de la visita de un médico enviado por los servicios diplomáticos franceses, el embajador Pierre Cocherd aseguró que se encuentran bien y dio algunas informaciones sobre los avances de su liberación en los medios de comunicación.





“Fuimos a la prisión de Evin, que está al norte de Teherán. La embajada está bastante céntrica, por lo que el viaje es importante. Llegamos, había varias puertas que atravesar, una barrera. Nos llevó un poco de tiempo, en coordinación con las autoridades iraníes”.explicó el diplomático. “Se abrieron las grandes puertas de la prisión de Evin y pudimos encontrarnos con los ojos de Cécile y Jacques”OMS “Había sido informado en el último momento” de su salida.





“Obviamente es un momento que no olvidaremos”dijo Pierre Cocherd. “Las primeras palabras fueron lágrimas, sonrisas mezcladas con lágrimas. Estuvimos juntos unos momentos y luego nos subimos al coche”. para llegar al refugio de la embajada.





• Mahdieh Esfandiari, el iraní solicitado por Teherán a cambio de Kohler y París





Desde hace unos diez años, Irán ha aumentado las detenciones de ciudadanos occidentales, a menudo acusándolos de espionaje, con el fin de utilizarlos como moneda de cambio para liberar a los iraníes encarcelados en países occidentales o para obtener beneficios políticos. Según fuentes diplomáticas, al menos veinte occidentales siguen detenidos.





En el caso de Cécile Kohler y Jacques Paris, Teherán hizo pública el 11 de septiembre la posibilidad de un acuerdo para liberar a los dos franceses a cambio de Mahdieh Esfandiari, un iraní detenido en Francia en febrero por promover el terrorismo en las redes sociales.









Posible moneda de cambio con Cécile Kohler y Jacques Paris, el iraní Mahdieh Esfandiari, que según Teherán se encuentra ahora en la embajada iraní, fue detenido y luego procesado por “apología del terrorismo” en Francia, donde los tribunales han previsto un juicio para enero. El 22 de octubre, contra el consejo del fiscal, Mahdieh Esfandiari obtuvo su liberación acompañada de una revisión judicial que le prohibía salir de Francia hasta su juicio.





“Nuestra ciudadana en Francia, la señora Esfandiari, ya está libre, se encuentra en nuestra embajada y esperamos que regrese cuando finalice su juicio”declaró el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi.