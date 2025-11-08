El Gobierno decide no suspender a Shein, pero la plataforma sigue “bajo estrecha vigilancia”

Publicado el 7 de noviembre de 2025 a las 21:10 horas,

actualizado el 7 de noviembre de 2025 a las 9:21 p.m. Lectura: 1 min.







La plataforma asiática Shein se ha librado por el momento de la suspensión en Francia, donde ya no vende “ningún producto ilícito” en línea pero aún “bajo estrecha vigilancia de los servicios estatales”anunció el gobierno el viernes 7 de noviembre, saludando a una “victoria fundamental”.





“Continúan los procesos judiciales contra Shein”precisó en un comunicado el gobierno francés, que también iniciará “nuevos procedimientos en los próximos días” contra otras plataformas donde se ha observado “la venta de productos ilícitos”.





Las autoridades públicas dieron a Shein 48 horas el miércoles 5 de noviembre para cumplir con la ley tras el descubrimiento en su sitio de muñecas sexuales con apariencia infantil y armas de categoría A.









En un comunicado de prensa el viernes, el gobierno anunció que había “obtuvo la eliminación por parte de Shein de todos los productos ilícitos vendidos en su plataforma”. Este resultado se debe a la decisión de la plataforma de suspender su “mercado” donde se ofrecen productos de terceros vendedores.





El Departamento de Represión del Fraude señaló que no había “No más productos ilícitos (objetos de pornografía infantil, armas blancas, medicinas, etc.) a la venta en Shein”según el gobierno, que lo ve como un “victoria fundamental” para los consumidores y el orden público.





El tribunal judicial de París incautó





Está prevista una nueva actualización de la situación para la próxima semana a petición del primer ministro Sébastien Lecornu. Pero Shein está lejos de estar fuera de peligro.





El Ministerio del Interior acudió el viernes al tribunal judicial de París con el objetivo de “poner fin a los graves daños al orden público provocados por los repetidos fracasos de Shein”según el gobierno.









Además, en relación con la venta de muñecos de pornografía infantil, se están llevando a cabo cuatro investigaciones encargadas por la fiscalía de París a la Oficina de Menores, según la misma fuente. Francia también envió una solicitud de investigación a la Comisión Europea “quien reconoció la gravedad de la situación”.





De manera más general, “Las autoridades seguirán activamente la evolución de la plataforma, en particular el mantenimiento de todas las medidas de precaución adoptadas por Shein”y el gobierno prometió tomar “todas las medidas necesarias para impedir la comercialización de cualquier producto ilícito”.



