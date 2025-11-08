Inauguración agitada en BHV, escándalo de muñecas de pornografía infantil, enfrentamiento con el gobierno... Una mirada retrospectiva a una semana de polémicas





A menudo denunciada por promover la moda ultraefímera, la tienda china Shein se instaló por primera vez el miércoles en el BHV Marais. Inmersa en el escándalo de las muñecas de pornografía infantil y las armas de categoría A puestas a la venta en la plataforma, la inauguración de la tienda se desarrolló en medio de mucha tensión. Ahora, en la mira del gobierno, la empresa enfrenta la amenaza de varias sanciones. Shein tiene hasta el viernes por la noche para que su sitio cumpla con las normas. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” recuerda esta semana que lo cambió todo.





• Una llegada temida





Es un “ estreno mundial “, dijo entusiasmado Frédéric Merlin, jefe de la Société des Grands Stores (SGM), propietaria de BHV, el viernes pasado, anunciando en Instagram la apertura el 5 de noviembre a las 13 horas de Shein París. Una llegada muy temida.









El anuncio a principios de octubre de la instalación de la tienda en el sexto piso del Bazar del Hôtel de Ville ya había provocado una protesta casi generalizada. Este matrimonio con Shein, acusada de competencia desleal, contaminación ambiental e incluso condiciones laborales indignas, envió un “ mala señal » según Serge Papin, ministro francés de Comercio, y provocó la “ profunda preocupación » por la alcaldesa de París Anne Hidalgo.





Acosada por un proyecto de ley contra el auge de la moda ultraefímera y desechable, Shein fue multada este año con tres multas en Francia, por un total de 191 millones de euros, por incumplimiento de la legislación sobre cookies en línea, promociones falsas, información engañosa y por no haber declarado la presencia de microfibras plásticas en sus productos.





• El escándalo de las muñecas de pornografía infantil





El sábado la llegada de Shein da un nuevo giro. La Agencia de Represión del Fraude (DGCCRF) anuncia que ha denunciado ante los tribunales la comercialización de muñecas sexuales con pornografía infantil.









Represión contra el Fraude también denuncia la ausencia de “ medición de filtrado » prevenir « eficazmente » acceso de menores a este contenido. El lunes por la noche, Shein afirmó haber eliminado todos los anuncios y elementos visuales asociados con ” muñecas sexuales ”, y habiendo desreferenciado temporalmente su categoría “ productos para adultos », asegurando aplicar “ una política de tolerancia cero » en este asunto.





• Una investigación abierta





El jefe de BHV, Frédéric Merlin, describe el lunes en Instagram como “ indecente ” y ” inaceptable » Venta de Shein de “ muñecas sexuales », al tiempo que sigue defendiendo la apertura de un espacio Shein dentro de los grandes almacenes parisinos. “Cuando supimos este fin de semana de la denuncia de la venta de estas muñecas en el “marketplace” de Shein pensamos en parar”dijo el martes en RTL. Sin embargo, “Fue la decisión del presidente de Shein (Donald Tang) la que me convenció de seguir”explica.









Por parte del gobierno, varios líderes políticos están pasando al frente. “SSi estos comportamientos se repiten (…) prohibimos el acceso a la plataforma Shein desde el mercado francés », anuncia el ministro de Economía, Roland Lescure, en BFMTV y RMC. “ Esto es completamente inaceptable y plantea la cuestión, en términos más generales, de cómo el mercado único europeo, incluido nuestro mercado interior, está siendo invadido por productos falsificados. », reaccionó también el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.





Por su parte, la fiscalía de París abre, en nombre de la protección de los menores, una investigación sobre el lugar, centrada en la “difusión de un mensaje violento, pornográfico o contrario a la dignidad accesible a un menor”. El gigante chino también será escuchado dentro de dos semanas en la Asamblea por la misión de información sobre los controles de los productos importados en Francia.





El diputado LR Antoine Vermorel-Marques, Vermorel-Marques, también ponente de esta misión, también indica que presentará un informe al fiscal tras el descubrimiento de la venta de armas de categoría A (machetes y puños americanos) en la plataforma.





• Una apertura llena de acontecimientos





A pesar de las sanciones administrativas y de la investigación judicial abierta, Shein abre el miércoles en París su primera tienda física y de larga duración en el mundo. Muchos manifestantes se reunieron frente a la BHV, al igual que muchos cargos electos.









El Ministro de Ciudad y Vivienda, Vincent Jeanbrun, lo describe como“error estratégico” esta apertura denunciando un ” peligro “ para las empresas, en el momento de la publicación de un informe que apunta a la competencia desleal del comercio electrónico. Los clientes se agolpan dentro de la tienda.





• Un procedimiento de “suspensión”





El mismo día, el jefe de Gobierno, Sébastien Lecornu, anunció que iniciaba un procedimiento de “suspensión” en Francia de la plataforma digital del distribuidor Shein, “tiempo” que este último cumpla con las leyes del país.





Los diputados de LR, EPR, Liot, PS, Ecologistas y RDA también anuncian la próxima presentación de una propuesta transpartidista de resolución europea para pedir a Bruselas y al gobierno francés que sean más duros con Shein. En concreto, a los eurodiputados les gustaría que la Comisión Europea iniciara un “Actualización urgente y ambiciosa de la regulación de las plataformas digitales”. El Ministro del Interior, Laurent Nuñez, emprendió acciones legales para solicitar el bloqueo del sitio.





Ante estas sanciones, el presidente ejecutivo de Shein Donald Tang asegura“compromiso inquebrantable de respetar todas las leyes francesas” de la plataforma asiática, en una carta enviada el miércoles por la tarde a Serge Papin, Ministro de Comercio. “Al suspender temporalmente las ventas de terceros vendedores, así como las ventas de productos Shein que no sean prendas de vestir, pretendemos crear las condiciones necesarias para trabajar estrechamente con usted y las autoridades pertinentes, garantizando que las medidas correctivas que implementamos sean sólidas y transparentes”.continúa.





El jueves, todos los paquetes de Shein que llegan al aeropuerto de Roissy-CDG son controlados en el marco de una operación en la que todos los paquetes son abiertos por la aduana, productos “no está a la altura” y a veces “destinado al tráfico ilícito” son descubiertos.





Shein tiene ahora hasta el viernes por la noche para poner su sitio en conformidad, según el procedimiento de 48 horas iniciado el miércoles por el gobierno francés y supervisado por Fraud Repression.