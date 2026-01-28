Presupuesto: la Asamblea Nacional rechaza dos mociones de censura y aprueba el texto

Publicado el 27 de enero de 2026 a las 20:45 horas. Lectura: 2 min.







La Asamblea Nacional rechazó una vez más dos mociones de censura presentadas contra el gobierno de Sébastien Lecornu el martes 26 de enero, permitiendo la adopción en nueva lectura del presupuesto estatal para 2026, que tras un breve paso por el Senado debería ser adoptado definitivamente a principios de la próxima semana.









El debate fue una oportunidad para el Primer Ministro, quien afirmó que asumió la responsabilidad. “Frente a la Historia”para defender un presupuesto de “asustar”que aumentará los créditos de defensa en 6.500 millones de euros, lo que también le permitirá distribuir algunos rasguños e invitar a la gente a mirar. ” más “ que 2026.





La moción de censura conjunta de los grupos Insoumis, ecologistas y de la RDA (comunistas y ultramarinos) fue aprobada por 267 diputados, mientras que se necesitaron 289 votos para derrocar al gobierno. La del RN y su aliado el grupo ciottista UDR obtuvo sólo 140 votos. Ambos han vuelto a denunciar desde el punto de vista metodológico la elección del Primer Ministro de recurrir al artículo 49, apartado 3, de la Constitución, que permite aprobar un texto sin votación, rompiendo la promesa hecha en octubre ante el Parlamento de renunciar a él.





No se votan las mociones de LR y del PS





Básicamente, la portavoz ecologista Christine Arrighi criticó un presupuesto que relega a la ecología “en la última fila”señalando en particular la” colapsar “ del presupuesto asignado al Fondo Verde: dedicado a apoyar localmente la transición ecológica, según ella, sus créditos han pasado de 2.500 millones de euros en 2024 a 850 millones de euros en 2026. Para la RN, Jean-Philippe Tanguy criticó un presupuesto que aumentará los impuestos “al menos 9 mil millones de euros”al tiempo que aumenta la deuda.









Como ya el viernes, el PS y LR se negaron a asociarse a estas mociones, en nombre del “estabilidad” y la necesidad de dotar a Francia de un presupuesto.





El diputado de LR Corentin Le Fur, dando la bienvenida al“humildad” y el” escuchar “ de Sébastien Lecornu durante los debates, no dejó de arañar un presupuesto que sigue “en gran parte imperfecto”en la medida en que evita atacar suficientemente “a la tarea fundamental de reducir nuestro gasto público”.





El discurso ofensivo de Lecornu





Después de todos los oradores, el Primer Ministro respondió en un tono particularmente ofensivo. Atacar a todos aquellos, de derechas y de izquierdas, que “Hablamos de otro presupuesto, pero sin decir nunca cuál”y generar impuestos o ahorros “imaginario”el ex representante electo de la cámara alta no perdonó a la derecha senatorial, que pretende “más riguroso”pero finalmente votó “un presupuesto con un déficit del 5,3%”.





“Por primera vez en mucho tiempo, las cifras dicen una cosa claramente: el gasto se está desacelerando realmente”defendió, al tiempo que afirmó la necesidad en el futuro de llevar a cabo “profundas reformas estructurales” y reorientar al Estado hacia “lo esencial”.





invitando a “mira más allá”esperaba que los créditos militares pudieran alcanzar “Niveles cercanos a 90 o 100 mil millones de euros al año”frente a 57 en 2026, mientras que “estamos cambiando el mundo”.





El Senado, que examinará el texto el jueves, debería rechazarlo de plano, permitiendo su rápido regreso a la Asamblea para una lectura final.





El Primer Ministro podría pedir cuentas a su Gobierno por tercera vez el viernes, exponiéndose a dos últimas mociones de censura, que podrían ser rechazadas el 2 o 3 de febrero, cerrando así cuatro meses de debates parlamentarios sobre el presupuesto.