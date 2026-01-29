¿Es el populismo una amenaza para la democracia? La gran entrevista de Pierre Haski a Marc Lazar





El populismo hoy está en todas partes. En las campañas electorales, en los discursos políticos, en nuestros debates diarios. Pero ¿qué es lo que realmente ponemos detrás de esta palabra que utilizamos tan a menudo? Para esta segunda gran conversación en “El mundo de Pierre Haski”, quería tomarme un tiempo para volver a lo básico con Marc Lazar, historiador y politólogo, profesor emérito de Sciences-Po, reconocido especialista en populismo y vida política europea. Marc Lazar conoce especialmente bien Italia, este laboratorio político donde a menudo se inventan nuevas formas de poder, antes que otras.





Acaba de publicar “Por amor al pueblo”. Una historia del populismo en Francia, siglos XIX-XXI” (Gallimard). Un libro que nos recuerda que el populismo no es un fenómeno reciente ni una simple deriva contemporánea, sino una realidad a largo plazo de nuestras democracias. En esta conversación hablamos de populismo de derecha e izquierda, estilo político, ideología, estrategia para conquistar el poder. Hablamos de Francia, Italia, Europa, las próximas elecciones, los controles y equilibrios, la tentación autoritaria y esta pregunta central: ¿en qué? ¿Hasta qué punto el populismo inclina una democracia hacia algo más? Un debate para comprender lo que dice el populismo sobre nuestras sociedades y lo que revela sobre el estado de nuestras democracias.





