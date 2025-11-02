Los diputados rechazan en comisión el presupuesto de la Seguridad Social, antes de la reunión del martes en el hemiciclo

Publicado el 1 de noviembre de 2025 a las 11:18 horas. Lectura: 2 min.







Los diputados rechazaron en comisión el viernes 31 de octubre el proyecto de presupuesto de la seguridad social, a pesar de la eliminación de las medidas divisorias y de la aprobación del artículo que suspende la reforma de las pensiones. Una primera votación en forma de mensaje al gobierno, antes del debate en el hemiciclo.









Luego de rechazar la parte de ingresos, los diputados rechazaron el viernes la de gastos, revocando todo el proyecto de ley. Llegará al hemiciclo el martes, en la versión inicial del Gobierno.





El proyecto de presupuesto prevé ahorros masivos para reducir el déficit a 17.500 millones en 2026 (23.000 millones en 2025). Y el gobierno ha puesto medidas abrasivas sobre la mesa: congelar las prestaciones sociales, duplicar por decreto los deducibles médicos o incluso un recargo al seguro médico complementario.





El PS votó a favor del presupuesto





El texto contiene también una de las claves de la no censura: la suspensión de la reforma de las pensiones. Los diputados la aprobaron en comisión el viernes, a pesar de las divisiones entre partidarios y opositores de la reforma de 2023, que aumenta progresivamente la edad legal de salida hasta los 64 años. El RN y el PS votaron a favor. “Es sólo un pequeño aplazamiento” pero útil para “Francia que funciona”explicó Thomas Ménage (RN).





El voto favorable permite “continuar la discusión” con el gobierno de Sébastien Lecornu, estimó Jérôme Guedj (PS), saludando “interlocutores que cumplen su palabra”en referencia a la abstención de los diputados del Renacimiento en la comisión, en lugar de un voto en contra. Al final el PS también votó a favor del presupuesto.









Lo cierto es que el bando gubernamental está dividido: los republicanos y Horizons abogan por mantener la reforma, citando la situación de las cuentas y el envejecimiento de la población. “Nuestro sistema de distribución se construyó con más de cuatro aportantes por cada jubilado, mientras que hoy estamos por debajo de 1,8”insistió Nathalie Colin-Oesterlé (Horizons).





LFI también votó en contra, considerando que aprobar el artículo equivale a aprobar un horizonte de salida de 64 años, incluso si se desplaza. Los ambientalistas se abstuvieron, exigiendo concesiones del gobierno sobre el número de beneficiarios y la financiación.





El proyecto de ley en gran medida reescrito





En su versión actual, el proyecto del Gobierno traslada la aplicación de la reforma en el tiempo, hasta enero de 2028, incluyendo el aumento del número de trimestres a cotizar para poder empezar a cotizar íntegramente. Pero excluye notablemente a los asegurados que se benefician del sistema. “carreras largas”. Según Sandrine Runel (PS), el gobierno se compromete a modificar su texto en el hemiciclo.





Esta suspensión costaría 100 millones de euros en 2026 y 1.400 millones en 2027, según el gobierno, y al menos “400 millones en 2026 y 1.800 millones en 2027” con una larga carrera, según el ponente Thibault Bazin (LR). Su financiación se basaría, en particular, en una subindexación de las pensiones en relación con la inflación. Un casus belli para las oposiciones. El propio Primer Ministro anunció el viernes que abandonaba la congelación, casi al mismo tiempo que los diputados retiraban la medida del texto en comisión.









A lo largo de la semana, los diputados reescribieron el texto; la izquierda, por ejemplo, adoptó un aumento del CSG sobre las rentas de capital. También borraron el objetivo de gasto del seguro nacional de salud (Ondam), aumentando sólo un 1,6% en el texto (el aumento natural rondaría el 4%). Sébastien Lecornu también dijo que estaba dispuesto a aflojar la cuerda.





Por otro lado, aprobaron la limitación de la duración de los paros laborales prescritos, y la creación de licencias adicionales por nacimiento, que se sumarían a las licencias de maternidad y paternidad.