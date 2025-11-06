Presupuesto de la seguridad social: la Asamblea se opone masivamente al congelamiento de la escala CSG

Publicado el 5 de noviembre de 2025 a las 21:27 horas. Lectura: 1 min.







La Asamblea Nacional se opuso masivamente este miércoles 5 de noviembre a la congelación de la escala generalizada de cotizaciones sociales (CSG) propuesta por el gobierno para ahorrar dinero, pero bombardeada por la izquierda, el RN o incluso los republicanos, que la ven como una medida. “injusto”. El CSG es una de las fuentes de financiación de la protección social, que grava los salarios y las pensiones, pero también las rentas del capital.









Un artículo del proyecto de presupuesto de la Seguridad Social para 2026 del Gobierno prevé congelar durante un año su escala, utilizada para calcular, en particular, la aplicación de los tipos reducidos del CSG, en lugar de indexarlos a la inflación.





Como resultado, los beneficiarios de determinadas rentas (pensiones de jubilación, prestaciones por desempleo, etc.) pasarían automáticamente a un tramo más alto de este impuesto. Se supone que la medida generará alrededor de 300 millones de euros en 2026.





Un artículo “injusto”





Por ejemplo, un jubilado con una pensión de 2.700 euros brutos mensuales, que sería su único ingreso, que pasaría al tramo superior, pagaría 46 euros adicionales al mes (552 euros al año), según documentos gubernamentales.





Suficiente para provocar una avalancha de oposición: es “un aumento encubierto para los jubilados y trabajadores precarios de bajos ingresos”según Angélique Ranc (RN), “el comienzo del museo de los horrores” para Anaïs Belouassa-Cherifi (LFI) o incluso uno “Ataque directo al poder adquisitivo de los franceses”para Sandrine Runel (PS). “Este artículo es injusto, borrémoslo”insistió el diputado de LR Ian Boucard, cuyo grupo forma parte, sin embargo, del bando gubernamental.









Sin embargo, la medida no afectaría “sólo los que cambian de tramo y no todos los jubilados ni todas las personas que están en paro”moderó el ponente general, Thibault Bazin (LR), proponiendo reducir significativamente el impacto de la medida en lugar de eliminarla. En vano, los diputados eliminaron en gran medida el artículo (234 votos contra 61).





Otro artículo del texto promete debates aún más intensos porque prevé la congelación de las pensiones de jubilación y los mínimos sociales, e incluso una subindexación a largo plazo de las pensiones de jubilación. Pero ante el aluvión de parlamentarios, el Primer Ministro dijo que estaba dispuesto a cuestionar la medida.