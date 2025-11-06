En esta batalla geoestratégica entre Estados Unidos y China donde el control de la energía proporciona poder, ¿qué puede hacer Europa?





La nueva Gran Muralla será solar. En el ardiente desierto de Kubuqi, en Mongolia Interior, conglomerados chinos están instalando la planta fotovoltaica más potente del mundo: un océano de paneles solares de 5 kilómetros de ancho y 400 kilómetros de largo. Suficiente para suministrar electricidad, de aquí a 2030, a la megaciudad de Pekín y a sus 21 millones de habitantes. Voluntarismo estatal, inversiones colosales e infraestructuras titánicas… Tal es el “estilo chino” hacia energías blandas que supuestamente reducen las emisiones de CO 2 y limitar el calentamiento global de origen antropogénico. “China pretende reducir sus emisiones netas de gases de efecto invernadero entre un 7% y un 10% para 2035”promete el presidente Xi Jinping, que se presentará en la COP30, del 10 al 21 de noviembre, como líder mundial de la transición energética.









Nada que ver con la mala fe de Donald Trump, presidente de Estados Unidos que considera que el calentamiento global es “la estafa más grande del mundo”, exime a su país del esfuerzo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y concede licencias a su industria de petróleo y gas para “perforar a toda costa”. El jefe del planeta fósil no enviará ningún representante a la COP30. Luz verde explícita a las grandes empresas extractivas: los 422 proyectos identificados en el mundo por las ONG son otros tantos “bombas de carbono” que arruinan las últimas posibilidades de limitar el calentamiento por debajo de 2°C, como se comprometieron hace diez años los 194 estados firmantes del acuerdo de París. La única excepción a la explotación desenfrenada del oro negro: Trump sanciona ahora las exportaciones incontroladas de petróleo crudo y gas de la Rusia de Putin, que financia así en secreto su guerra en Ucrania.





La transición china: un arma de dominación masiva





En esta geoestrategia en la que el control energético proporciona poder, ¿qué puede hacer Europa? Ciertamente, el modelo chino, conocido por combinar las virtudes de la planificación y la competencia, está atrayendo cada vez a más expertos y grupos de expertos. Pero alinearse detrás de este capitalismo de Estado en el proceso de acelerar la ecologización sería, cuanto menos, peligroso. La transición al estilo chino es sólo el lado agradable del autoritarismo político basado en un control social digital total. Cubre una dependencia del carbón que probablemente continuará durante mucho tiempo en la industria pesada. Y sobre todo aparece como un arma de dominación masiva. En busca de nuevas salidas, el sector chino de las energías renovables ya está inundando el mercado europeo.





Confiar en VRP Trump, que está presionando para que se consuma su gas natural licuado para compensar el cierre de los gasoductos rusos, constituiría otro trágico error. ¿Cuánto tiempo seguirá la principal potencia mundial prisionera del escepticismo climático de su presidente? A pesar de los recortes impuestos por el gobierno federal en los presupuestos de investigación, las empresas estadounidenses tecnología limpia continuar la transición. Ya la mitad de la producción energética de California, pionera en este ámbito, está descarbonizada.





Atrapada en pinzas, Europa debe seguir una línea autónoma. Se trata de mantener su compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050 y al mismo tiempo proteger su mercado interno de la invasión de paneles solares, turbinas eólicas, baterías y coches eléctricos fabricados en China. Los fabricantes de automóviles, que temen tener que eliminar 75.000 puestos de trabajo de aquí a 2035, instan a la Comisión Europea a imponer recargos a las importaciones de vehículos chinos para obligar a las marcas a producir y ensamblar en el Viejo Continente. Es más fácil decirlo que hacerlo. El Gobierno holandés, que ha recuperado el control de la empresa Nexperia, proveedora del 49% de los componentes electrónicos utilizados en la industria automovilística europea bajo bandera china, ha sido amenazado por Pekín con un embargo. Una medida de represalia que ahora está descartada y que podría paralizar a todo el sector. La lucha contra el dragón promete ser feroz.