Los nuevos imperios de la batalla energética global.

Descifrado

Al iniciarse la COP30 el lunes en Brasil, diez años después del acuerdo de París, que buscaba limitar el calentamiento global, están surgiendo dos imperios energéticos: los Estados Unidos de Donald Trump y la China de Xi Jinping. De fondo hay una lucha por la influencia en el mundo y una batalla decisiva por las tierras raras… ¿Qué puede hacer Europa en este nuevo “gran juego” de la energía?

La declaración está filmada frente a un fresco que representa la Gran Muralla y sus montañas, con las primeras luces del día. Este tipo de decoración, llamada “ Esplendor de las cumbres” en China, corresponde perfectamente al mensaje del presidente Xi Jinping a los representantes de todas las naciones, reunidos a finales de septiembre en la sede de la ONU en Nueva York. Mientras Donald Trump acaba de calificar el calentamiento global de “gran estafa”, su homólogo chino habla de “mantener el rumbo correcto” del “Transición verde y baja en carbono” Para “preservar el planeta Tierra, nuestra casa común”. En todo el mundo, los ambientalistas aplauden, un poco aliviados. Aquí hemos expuesto, como bajo el pincel de un muralista propagandístico, la nueva situación climática que, por decirlo con palabras de los diplomáticos Laurence Tubiana y Emmanuel Guérin, que acaban de publicar con Albin Michel “El clima es un deporte de combate”, “introduce una reorientación brutal de los bloques de la alianza”.





Por un lado, el imperio estadounidense del petróleo y el gas, y el “taladro, taladro bebé” (“fore, baby, fore”) trumpiano, dispuesto a zarpar con el resto de la humanidad. Por el otro, el imperio chino, que parece darse los medios para convertirse en un “electroestado”, es decir, electrificar su economía con…