Presupuesto de la Seguridad Social: el Senado inicia su operación de “limpieza” y propone reinstaurar la reforma de las pensiones

Publicado el 15 de noviembre de 2025 a las 16:16 horas. Lectura: 2 min.







Se restablece la reforma de las pensiones, se congelan las prestaciones en 2026… Los senadores de la Comisión de Asuntos Sociales propusieron este sábado 15 de noviembre volver a numerosas medidas votadas en la Asamblea Nacional sobre el presupuesto de la Seguridad Social, entre ellas las muy sensibles “suspensión” de la reforma del Borne.









Si en los últimos días la Asamblea Nacional estuvo en el punto de mira, el Senado llegó al fondo de la cuestión presupuestaria, con el examen en comisión del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social.





Esta etapa preliminar permitió a los senadores de derecha y de centro, amplia mayoría en la cámara alta, marcar la pauta de sus intenciones con vistas a examinar el texto en una sesión pública, prevista para el miércoles.





“No es un proceso de construcción”





Como era de esperar, la mayoría senatorial quiso señalar su mayor desacuerdo con la medida emblemática del proyecto de ley: la “suspensión” hasta enero de 2028 de la reforma de pensiones que eleva la edad legal de jubilación a 64 años. Concedido por el primer ministro Sébastien Lecornu a los socialistas, los senadores en comisión lo eliminaron en gran medida, según nos contaron varios participantes.

















“Cuando destruimos en una cámara todo lo que se hizo en la otra cámara del Parlamento, no es un proceso de construcción”protestó la ecologista Anne Souyris.





Numerosas diferencias con los diputados





Esta recuperación no prejuzga en modo alguno el resultado de los debates sobre este texto, que continuará su tramitación en el Parlamento hasta principios de diciembre. Los senadores también partirán el miércoles del texto que les fue transmitido, es decir de la versión modificada en los últimos días por los diputados antes de la interrupción de los debates. Por lo tanto, todas las enmiendas aprobadas en comisión el sábado deberán presentarse nuevamente al Senado en su conjunto para su votación.





Las diferencias con los diputados prometen ser numerosas. El sábado, los senadores propusieron en comisión congelar, en 2026, las prestaciones sociales, normalmente indexadas a la inflación. La Asamblea eliminó en gran medida la medida durante su consideración.









La congelación de las pensiones de jubilación, también eliminada por los diputados, también fue restablecida en comisión, aunque los senadores optaron, en esta fase, por mantener las pensiones de jubilación por debajo de 1.400 euros, según varios participantes.





Tantas medidas impopulares que el Senado dice estar dispuesto a adoptar, en nombre de restablecer las cuentas de la Seguridad Social. “Nuestra ambición es limpiar todo lo que nos parece aberrante en términos de nuevos impuestos y aumento del déficit, para mantenernos en el camino de un déficit de 17,5 mil millones de euros” de la Seguridad Social, opina el centrista Olivier Henno.





El déficit se reduce a 15.100 millones









El objetivo de 17.500 millones de euros, fijado inicialmente por el Gobierno, fue ampliamente superado tras la aprobación del texto en la Asamblea. Según el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, el déficit supera los 24 mil millones de euros, estimación compartida por los servicios de la Asamblea y el Senado.





El sábado por la mañana se adoptaron varias decenas de enmiendas que eliminan medidas añadidas por la Asamblea Nacional, sugiriendo la votación en el Senado de una copia del presupuesto de la Seguridad Social bastante parecida a la propuesta inicial del gobierno.





Los senadores también se opusieron en comisión a otra medida ganada por los diputados socialistas: el aumento del CSG que grava específicamente las rentas del capital (dividendos, ahorro de los empleados, planes de ahorro para la vivienda, etc.), que debería aportar 2.800 millones de euros en 2026.