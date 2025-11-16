Vientos de 230 km/h, un muerto, casi un millón de personas evacuadas... El “súper tifón” Fung-wong azota Filipinas













Fung-wong, cuyo diámetro cubre prácticamente todo el país, se dirige hacia el archipiélago desde el este con vientos de 185 km/h, o incluso 230 km/h en su punto máximo. Se espera que toque tierra durante la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional. En total, 916.863 personas habían sido evacuadas hasta primeras horas de la tarde, dijo un alto funcionario de la Defensa Civil, Rafaelito Alejandro, durante una rueda de prensa.





Las escuelas y los edificios públicos permanecerán cerrados el lunes en gran parte del país, especialmente en la capital, Manila, y ya se han cancelado cerca de 300 vuelos, según las autoridades.





Acumulaciones de 200 milímetros





La pequeña isla corre el riesgo de sufrir un duro golpe por Fung-wong, advirtió el servicio meteorológico. “Sienten el impacto del tifón (…) porque el ojo del ciclón está más cerca de ahí”explicó Rafaelito Alejandro. El sábado, los vecinos intentaron anclar sus viviendas al suelo con cuerdas con la esperanza de que resistieran las ráfagas, según imágenes difundidas en las redes sociales.













Fung-wong debería derramarse “Lluvias de 200 milímetros o más, que pueden provocar inundaciones generalizadas, no sólo en las zonas bajas”advirtió Benison Estareja, meteorólogo del gobierno, en conferencia de prensa. “Es posible que nuestras cuencas más grandes se desborden”advirtió.





Fenómenos más frecuentes





Este supertifón azotará el archipiélago pocos días después de Kalmaegi, responsable de más de 224 muertes en el país según las últimas cifras del Gobierno y el tifón más mortífero del año, según la base de datos especializada EM-DAT. La provincia de Cebú (central) concentra la mayoría de las víctimas, y las operaciones de socorro fueron suspendidas el sábado debido a la llegada de Fung-wong.









Cada año, alrededor de 20 tormentas o tifones llegan o se aproximan a Filipinas, siendo las regiones más pobres, en general, las más gravemente afectadas. Según los científicos, el calentamiento global causado por la actividad humana está haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes, más mortíferos y más destructivos.





Los océanos más cálidos permiten que los tifones se fortalezcan más rápidamente, mientras que las temperaturas generales más altas provocan una atmósfera más húmeda y, por lo tanto, precipitaciones más intensas. Kalmaegi también se cobró cinco vidas en Vietnam, país al que golpeó mientras se debilitaba tras devastar Filipinas.