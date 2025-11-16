En el Senado, la aprobación de una enmienda sobre la vigilancia de los defraudadores de France Travail desorganiza a la izquierda





El Senado, por lo general, es una cámara reconocida por su sabiduría. Pero este jueves 13 de noviembre, el examen del proyecto de ley gubernamental sobre el fraude social y fiscal casi incendió los escaños de la izquierda. Tras su aprobación en comisión, los representantes electos de la cámara alta adoptaron una enmienda controvertida que supuestamente lucharía contra el fraude social entre los solicitantes de empleo. La medida tiene como objetivo ofrecer a France Travail nuevos medios de investigación para verificar la residencia real de sus beneficiarios, permitiéndole el acceso a los registros telefónicos o la posibilidad de consultar el expediente de la aerolínea. “ Afrontamiento, vigilancia generalizada”: viendo un “intrusión en la privacidad”, La izquierda reaccionó rápidamente.





Apoyada por la derecha senatorial, la enmienda sigue “ solicitudes de las administraciones » luchar contra los beneficiarios que no respetan la obligación de permanecer en el territorio – al menos seis meses durante el período de percepción de las prestaciones por desempleo, informa al “Nuevo Obs” la ponente del texto Frédérique Puissat (LR): ” France Travail creó recientemente una unidad contra el fraude. Y para funcionar, esta célula necesita herramientas para saber si hay gente o no. En algún momento deberás comprobar que estás en Francia. » Pero si la izquierda por su parte afirma no oponerse” en ningún caso » en la lucha contra el fraude social, critica también los medios desproporcionados, incluso “ peligroso “.





“Una enmienda de ideología”





Al salir de la sesión, la senadora comunista Silvana Silvani se dijo a sí misma “ enojado ” por esta votación. Ella, que afirma haber asistido a todos los debates sobre el texto, apunta a una enmienda” de ideología que se basa en datos aproximados “. De hecho, según Unetic (Unión Nacional Interprofesional para el Empleo en la Industria y el Comercio), que cita, el 99,7% de los desempleados que reciben una indemnización están domiciliados en Francia. Por tanto, los defraudadores sólo representarían el 0,3% de los beneficiarios. “ No podemos permitir que se propague el rumor de que hay muchos desempleados que reciben importantes sumas de dinero y que no viven en Francia. ¡Esto es falso! ¡Saquemos la bazuca para cazar moscas! »





En un Senado que se inclina en gran medida hacia la derecha, el texto debería ser adoptado en la sesión del próximo martes. Pero para que se aplique, aún queda un paso por dar: el de la Asamblea Nacional, donde la espinosa cuestión de las libertades individuales bien podría encender los debates. Porque hasta ahora no se ha contactado a la CNIL (Comisión Nacional de Tecnologías de la Información y de las Libertades), que garantiza la protección de los usuarios en línea. Por ” falta de tiempo », defienden los ponentes del texto, quienes explican que sólo tuvieron 15 días para prepararlo. Y cuando sea incautado por los diputados, “ no sucederá », apuesta la senadora ecologista Raymonde Poncet-Monge.





Cauteloso ante el Senado, el gobierno decidió no involucrarse y sólo emitir un ” consejo de sabiduria ”, dudando del “ Naturaleza lícita del acceso a estos datos. », en palabras del ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou. Pero ” un gobierno responsable habría dado una opinión desfavorable », molesta Raymonde Poncet-Monge. Para el ecologista, el artículo plantea la cuestión de un “ presunción de fraude ” OMS ” socavaría la libertad de movimiento o las libertades individuales… Esto no es compatible con el estado de derecho “. La relatora del texto, Frédérique Puissat, escucha el argumento: “ Que la CNIL, o el Consejo Constitucional, nos pida que regulemos lo que hemos hecho, me parece normal. En cambio si es para borrarlo no estaremos de acuerdo. » Así, si se crea una comisión paritaria tras la votación en la Asamblea (en la que ella debería actuar como ponente), Frédérique Puissat anuncia que “ si el articulo es eliminado », no votará sobre su propio texto.





56 millones de euros en “daños totales”





Contactada por “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, la dirección de France Travail, por su parte, quiere tranquilizar. Si se adopta la enmienda, podrán solicitar determinada información a terceros – operadores telefónicos o compañías aéreas en particular – “ sólo para verificar que una situación declarada es exacta cuando surgen dudas serias “. Y eso, repite, “ en un marco estricto, con acceso limitado, rastreado y controlado para garantizar la protección de los datos de los usuarios. » Aún según el organismo gubernamental, la no declaración de residencia, o trabajo en el extranjero, “ es el principal fraude (detectado) sufrido”, ya que por sí solo representa 56 millones de euros de daño total, de los 136 millones de euros de fraude a las prestaciones por desempleo. Y la gerencia dice: “Este fraude ha aumentado constantemente durante los últimos diez años. “.





Pero las cifras, a los ojos de la funcionaria comunista electa Silvana Silvani, no son suficientes para desplegar esos medios. Según ella, el Senado realizó un “ desequilibrio de procesamiento » entre la lucha contra el fraude fiscal y la lucha contra el fraude social. Y esto en un contexto donde el fraude social sería total (“ ya sean empresas, individuos, beneficiarios u otros “) a alrededor de una docena de mil millones de euros cada año en Francia. Contra 80 a 100 mil millones por fraude fiscal. Sabiendo, regaña, que dos tercios de los artículos del proyecto de ley presentado – en su versión modificada en comisión – se refieren al fraude social, frente a sólo 1/3 para el fraude fiscal. En otras palabras, concluye, “ concentramos el 100% de los esfuerzos contra el fraude social… para el 3% del problema. »