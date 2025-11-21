Presupuesto 2026: en caso de impasse, el gobierno presentará una ley especial

Publicado el 20 de noviembre de 2025 a las 20:11,

El gobierno presentará un proyecto de ley especial si los parlamentarios no logran “completar la realización del proceso presupuestario antes del 31 de diciembre”afirmó el Ministro de Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, durante una reunión en el Senado el jueves 20 de noviembre, pareciendo cerrar la puerta a la hipótesis de un presupuesto por ordenanza.













El Primer Ministro, Sébastien Lecornu, “no desea utilizar recetas”aseguró también. “En cuanto a la ley especial, depende de nuestra capacidad colectiva para completar la conducción del proceso presupuestario antes del 31 de diciembre”según Laurent Panifous. La presentación de un proyecto de ley especial, que en teoría debería producirse antes del 19 de diciembre, conducirá a la reanudación de los debates presupuestarios “principios del próximo año”admitió también, según comentarios confirmados por su entorno.





Una agenda apretada y muchos desacuerdos





El ministro habló en una conferencia de presidentes del Senado, órgano encargado de fijar el orden del día, en respuesta a los parlamentarios que se preguntaban sobre la hipótesis de recurrir a ordenanzas o a la ley especial al final de los debates presupuestarios. “Estas dos opciones no me parecen de la misma naturaleza”indicó, favoreciendo el uso de la ley especial, escenario en el que insisten muchos senadores, al de las ordenanzas.





La ley especial, que permite al Estado recaudar los impuestos existentes, acompañada de un decreto que congela los gastos, ya se utilizó a finales de 2024, tras la caída del gobierno de Michel Barnier. El uso de ordenanzas, por otra parte, nunca ha sido utilizado bajo la Vmi República. Este año, será posible a partir del 23 de diciembre a la medianoche, según los plazos constitucionales.









Aún bajo examen en la Asamblea Nacional, el proyecto de presupuesto estatal para 2026 corre el riesgo de no poder ser sometido a una votación final antes de Navidad, debido a un calendario sobrecargado y a desacuerdos persistentes. El Senado, que espera poder abordarlo, señaló el jueves que no podrá votar solemnemente este presupuesto antes del 15 de diciembre.





Este calendario dejaría entonces sólo unos días para que los parlamentarios de ambas cámaras se pongan de acuerdo en un comité conjunto, o incluso para comenzar una nueva lectura del texto en la Asamblea Nacional. Sobre todo porque no hay garantía de que pueda reunir una mayoría.