El periodista Christophe Gleizes, el otro francés que permanece como rehén en Argelia





Lo recordará como el día más importante de su vida. Cuando Maxime Gleizes llegó ante las paredes encaladas y erizadas de alambre de púas de la prisión de Tizi Ouzou, en Cabilia, y visualizó que su hermano mayor llevaba tres meses detenido en el corazón de Argelia, su corazón se hundió. Había imaginado claramente esta celda de 10 metros cuadrados que Christophe comparte con un influencer maliense culpable de volar un dron sobre el Sáhara Occidental. Pero no es que le cortaran las piernas delante de la puerta verde de la prisión. Luego, el actor pelirrojo y tiernos ojos verdes dejó en el suelo su moisés, el santo grial de los prisioneros argelinos, que había llenado con 8 kilos de carne asada y libros. “El último día de un preso” por Víctor Hugo, “Eugene Oneguin” por Alejandro Pushkin, y la poesía que tanto ama su hermano. “Sólo libros breves, de lo contrario los encargados de la censura no los leen y nunca llegan. » Luego tomó fuerzas y, frente a los cristales de plexiglás de la sala de visitas, mostró su mejor sonrisa teatral. Había ensayado todo en su cabeza para no desperdiciar ni un segundo de los treinta minutos que duraría la entrevista. “¿Pero cómo se puede exprimir la vida en treinta minutos? »





Christophe Gleizes llegó a la sala visitante, confiado y atlético. Y los dos hermanos hablaron de literatura y fútbol como siempre, “El maestro y Margarita” de Bulgakov que Christophe lee en prisión, de su pequeño cuaderno que pudo comer y en el que escribe poemas sobre su familia…