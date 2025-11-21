Polonia condenada por el TEDH por restringir el derecho al aborto

Publicado el 13 de noviembre de 2025 a las 17:08 horas. Lectura: 1 min.







El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó este jueves 13 de noviembre a Polonia por violación “derecho a la privacidad” después de que una mujer tuviera que abortar en el extranjero en 2020 debido a “incertidumbre” reinante en ese momento en la legislación.









La demandante, nacida en 1981, estaba embarazada de un feto que padecía síndrome de Down. Aunque la ley polaca de 1993 autorizaba el aborto en caso de anomalía fetal, el Tribunal Constitucional lo declaró incompatible con la Constitución el 22 de octubre de 2020. Esta decisión, que provocó protestas generalizadas en el país, no entró en vigor hasta el 27 de enero de 2021.





Sin embargo, entre estas dos fechas reinó la vaguedad sobre el impacto legislativo de la sentencia. Por miedo a no poder abortar legalmente en su país, la joven, que tenía 15 semanas de embarazo en el momento de la sentencia del Tribunal Constitucional, viajó a Holanda, donde fue interrumpido el embarazo en una clínica privada.





Más de 16.000 euros en daños morales y materiales





Los magistrados europeos condenaron a Polonia “por unanimidad” por violación de “derecho al respeto de la vida privada”garantizado por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al dictaminar que la joven era “directamente afectado” por la evolución de la legislación.









“El Tribunal considera, en particular, que la injerencia en el ejercicio de sus derechos por parte de la demandante se debió a la situación de gran incertidumbre que reinó entre la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional, en 2020, y su publicación, en 2021”incertidumbre agravada “tanto por la ausencia de medidas transitorias como por la actual pandemia de Covid-19”.





Polonia tendrá que pagarle 1.495 euros por daños materiales y 15.000 euros por daño moral.





Un “juicio justo”









“Damos la bienvenida a esta decisión, pero todavía estamos desesperados por conseguir los fondos necesarios para apoyar a las mujeres que nos llaman todos los días”dijo Mara Clarke de Apoyando el Aborto para Todos (SAFE).





A finales de 2023, el TEDH ya había condenado a Varsovia en un caso similar. Con sede en Estrasburgo, el TEDH es un tribunal responsable de pronunciarse sobre las violaciones del Convenio de Derechos Humanos en los 46 países que lo han ratificado.