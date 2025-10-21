El desarme de Hamás en Gaza está “fuera de discusión”, dice un funcionario del movimiento islamista

Publicado el 11 de octubre de 2025 a las 16:54 horas. Lectura: 1 min.







¿Podría esta declaración inoportuna descarrilar las liberaciones de rehenes israelíes y detenidos palestinos que se esperan para el lunes? El desarme de Hamás, previsto como parte del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, es “de ningún modo”dijo este sábado 11 de octubre un líder del movimiento islamista palestino.





“La propuesta de entrega de armas está fuera de discusión y no es negociable”dijo este funcionario bajo condición de anonimato.









Israel y Hamás firmaron el jueves un acuerdo de alto el fuego en Egipto, que entró en vigor el viernes, y que prevé la liberación de los rehenes retenidos en Gaza en un plazo de 72 horas contra prisioneros retenidos por Israel.





Este acuerdo se basa en un plan anunciado a finales de septiembre por Donald Trump para poner fin a dos años de guerra devastadora en el territorio palestino.





La segunda fase de este plan de 20 puntos, en el centro de las diferencias entre Israel y Hamás, se refiere al desarme del movimiento islamista, el exilio de sus combatientes y la continuación de la retirada gradual de Israel de Gaza.



