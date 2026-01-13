Presupuesto 2026: aumentan las solicitudes del 49,3

Publicado el 11 de enero de 2026 a las 18:09 horas,

actualizado el 12 de enero de 2026 a las 11:17 a.m. Lectura: 2 min.







La amenaza de disolución de la Asamblea Nacional, agitada por el ejecutivo, suscitó condenas y encogimiento de hombros en la clase política. Estos últimos presionaron una vez más, el domingo 11 de enero, al Primer Ministro, Sébastien Lecornu, para que asumiera su responsabilidad y dotara rápidamente a Francia de un presupuesto a través del 49,3. Líderes tanto de izquierda como de derecha han denunciado una “chantaje” que los diputados votaran a favor del presupuesto.





“Un farol”según el vicepresidente del Rally Nacional (RN), Sébastien Chenu, entrevistado el domingo en Europa 1. Él ve la “fiebre” de un gobierno que tiene “susto” para ser derribado. “Ya es suficiente, aprendices de brujo. (…). No gobernamos un país mediante el miedo, la presión o el chantaje institucional”reaccionó también el domingo el presidente de Les Républicains (LR) de la región de Altos de Francia, Xavier Bertrand. Sébastien Lecornu planteó el viernes el espectro de elecciones legislativas anticipadas en caso de censura, antes de suavizar este anuncio explicando, en “le Parisien” el domingo, que no quería este escenario, pero quería “desorden de estabilidad y repulsión”.





Esta amenaza, presentada como respuesta a las mociones de censura de La France insoumise y RN sobre el tratado UE-Mercosur, “no tiene sentido”estimó François Hollande. “El papel de un Primer Ministro (…)todavía se trata de poner un poco de estabilidad donde hay preocupación”criticó. Para el expresidente socialista, ya es hora de pasar página presupuestaria, y el 49.3 es la herramienta adecuada para hacerlo: “Basta con dejar pasar el tiempo”dijo.









Si es poco probable que el presupuesto se apruebe mediante votación, el jefe de gobierno tiene otras dos herramientas: el artículo 49.3 de la Constitución, que lo expone a una censura que derribaría tanto al gobierno como al texto, o una orden, que puede ir seguida de censura pero no derriba el texto. Sin embargo, Sébastien Lecornu, que había aceptado que los socialistas renunciaran al 49.3 para no censurarlo, aún no ha revelado sus intenciones.





Un método de gobierno que “no funciona”





Los diputados rechazaron el presupuesto en comisión el sábado, sin que los debates sugirieran las condiciones de un compromiso entre el Gobierno y el Partido Socialista. Tal como están las cosas, el Primer Ministro “No puedo hacer otra cosa que activar 49.3”estimó el domingo su predecesor Michel Barnier (LR), censurado en diciembre de 2024, en el programa “le Grand Jury de RTL”, “le Figaro”, Senado Público y M6.





En “Libération”, el ex Ministro de Economía Eric Lombard también abogó por el 49,3, criticando un método gubernamental que “no funciona”. “La Vmi La República no es un régimen parlamentario y no hay coalición. Reunir a todas las partes y decir “de acuerdo” es abandonar la responsabilidad del gobierno. El ejecutivo debe recuperar el control del gobierno de Francia”dijo.









Del lado ejecutivo, la Ministra de Acción y Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, reiteró en France 3 “quiero encontrar una solución antes del final (Enero) ». Si cuenta con el examen en sesión de martes a “sacar a relucir convergencias”lanzó una vez más una invitación a los parlamentarios que deseen venir a Bercy el lunes por la tarde para discutir los puntos aún en debate.