La izquierda condena el ataque estadounidense, la extrema derecha es quisquillosa.





¿Qué pensar de la intervención en Venezuela? En Francia, políticos de todos los bandos denunciaron este sábado la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. Pero más allá de condenar una violación del derecho internacional, la izquierda y la derecha francesas siguen guiadas en sus reacciones por sus visiones divergentes del régimen de Maduro.









La izquierda radical ha sido la más expresiva en su condena del ataque estadounidense. “Los EE.UU. de Trump se apoderan del petróleo de Venezuela violando su soberanía con una intervención militar a la vieja usanza y el atroz secuestro del presidente Maduro y su esposa”denunció Jean-Luc Mélenchon en la red social. Este último es acusado regularmente de ser partidario de Nicolás Maduro, algo que él rechaza, aunque su predecesor Hugo Chávez fue uno de sus modelos políticos.





“¿Alguien despierta al presidente Macron? Es hora de que la República Francesa condene el ataque a Venezuela”añadió.





Macron permanece en silencio





El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, afirmó que la operación estadounidense “contraviene el principio de no uso de la fuerza que es la base del derecho internacional” y eso“No se puede imponer ninguna solución política duradera desde fuera”.





Por el momento, Emmanuel Macron ha permanecido en silencio, aunque su entorno ha hecho saber que “Seguimos de cerca la situación”.





El jefe del Partido Socialista, Olivier Faure, se lo dijo en “Sea lo que sea que se piense de Maduro, este acto debe ser condenado unánimemente”. juzgando eso “La fuerza no puede reemplazar al derecho”estaba preocupado por“Se da luz verde a todos los autócratas del mundo”.









“Ni una lágrima para el plutócrata dictador Maduro, pero debemos ser conscientes de que estamos entrando a un mundo sin derecho internacional donde prevalece la ley del más fuerte”preocupó al eurodiputado socialdemócrata Raphaël Glucksmann.





En términos más generales, LFI ordenó en un comunicado de prensa “al gobierno francés que condene sin ambigüedades esta guerra, exija un alto el fuego inmediato y defienda la soberanía de Venezuela”.





El partido de izquierda radical y el Partido Comunista han convocado una manifestación contra este ataque el sábado a las 18.00 horas en la plaza de la República de París.





El PCF, por su parte, denunció una “escándalo absoluto”mientras que el jefe de la Marina Ecologista Tondelier pidió a Francia que condene los bombardeos nocturnos en Venezuela, sin mencionar la captura de Nicolás Maduro.









Ciotti saluda la caída del dictador





En el otro extremo del espectro político, la líder del Partido Nacional, Marine Le Pen, consideró que había “Mil razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario” pero eso “La soberanía del Estado nunca es negociable”.





“Renunciar hoy a este principio para Venezuela, para cualquier Estado, sería aceptar nuestra propia servidumbre mañana”añadió, pidiendo “hablar” a los venezolanos.





El vicepresidente de los republicanos Julien Aubert afirmó que “Estados Unidos no es el policía del mundo” Y “no tenemos legitimidad para decidir quién debe gobernar y dónde”.









El ex Primer Ministro Michel Barnier (LR) le escribió el “confirma que el uso unilateral y desinhibido de la fuerza se está convirtiendo peligrosamente en el modo preferido de acción internacional, incluso por parte de las democracias aliadas”.





En desacuerdo, Eric Ciotti, cuyo partido UDR está aliado con el RN, saludó la “caída del dictador Maduro”. “Esta buena noticia para el pueblo venezolano debe integrarse al respeto al derecho internacional”dijo, preguntando “un proceso democrático”.