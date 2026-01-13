lo que sabemos sobre la captura de Nicolás Maduro por el ejército estadounidense

para ir más lejos





¿Dónde están Nicolás Maduro y su esposa? Ésta es la pregunta que nos hacemos en casi todo el mundo este sábado, pocas horas después de la intervención estadounidense en Venezuela. “Están en un barco pero se dirigen a Nueva York”anunció silenciosamente Donald Trump en una entrevista con FoxNews.





Proclamando tener “capturados y exfiltrados” El presidente Maduro y su esposa al final de la mañana, el jefe de Estado estadounidense sorprendió a todos los líderes del planeta y atrajo multitud de condenas. Dijo un poco más la tarde de este sábado sobre cómo se desarrolló este extraordinario operativo.









“Como si hubiera visto un programa de televisión”





Donald Trump afirmó haber visto en vivo la operación de captura de Maduro. “Literalmente lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión”le dijo a Fox News. “Lo vimos en una sala y seguimos cada aspecto”añadió, sin especificar quiénes también estaban presentes con él.





Según él, ningún estadounidense murió durante la captura de Nicolás Maduro. “Estaba en un lugar muy bien vigilado, como una fortaleza”dijo, contactado por teléfono. “El hecho de que no hayan matado a nadie es increíble”estimó, añadiendo que “Dos hombres fueron alcanzados, pero regresaron y se encuentran en buen estado”.









“Fueron acusados ​​en Nueva York”





El futuro de Maduro está ahora en la costa este de Estados Unidos. “Están en un barco pero se dirigen a Nueva York. Los traerán a Nueva York. Fueron acusados ​​en Nueva York”recordó el presidente estadounidense, haciéndose eco de una declaración anterior de su ministra de Justicia, Pam Bondi, según la cual la pareja está siendo procesada, en particular, por “narcoterrorismo”.





Sobre la sucesión de Maduro, Trump ya parece tener una idea precisa. Estados Unidos, dejó claro, no permitirá que ninguna personalidad del régimen venezolano suceda al presidente capturado. “No podemos arriesgarnos a que otro ocupe su lugar y siga su camino”declaró, prometiendo que Estados Unidos “muy implicado” en el futuro de Venezuela.