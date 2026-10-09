Premio Nobel de la Paz: otorgado al jurista sudafricano Navanethem “Navi” Pillay

Publicado el 9 de octubre de 2026 a las 11:14, actualizado el 9 de octubre de 2026 a las 12:44 p.m. Lectura: 2 min.

Este viernes 9 de octubre se entregó el Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay “por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”. Navi Pillay, de 85 años, presidió la comisión independiente de investigación de la ONU que acusó a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza.

Aunque la comisión no habló en nombre de las Naciones Unidas, llegó a la conclusión “Que está ocurriendo un genocidio en Gaza y continúa ocurriendo” en territorio palestino, declaró Navi Pillay en 2025 a la Agencia France-Presse.

“El ganador de este año ha sido fundamental para garantizar que se procesen los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio”.indicó el comité Nobel en un comunicado de prensa, que saludó su ” coraje “ y su ” integridad “ excepcional.

“En una era marcada por desafíos existenciales, incluidas una serie de guerras y conflictos que el mundo no ha visto en mucho tiempo, el derecho internacional ya no es sólo un complemento de la paz y la seguridad. Es una necesidad absoluta”añadió el jurado.

Navi Pillay, joven abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, que llegó a ser jueza y alta comisionada para los derechos humanos en la ONU (2008-2014), tiene el arte de manejar casos difíciles.

Su carrera la ha llevado desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas contra el apartheid y obtuvo derechos cruciales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Penal Internacional (CPI).

Presidió la comisión encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de investigar los abusos de derechos en los territorios palestinos e Israel.

Lamenta haber sido descrita como“antisemita” desde entonces y denuncia llamamientos en las redes sociales de quienes exigen que Estados Unidos lo sancione, como hizo Washington con un relator de la ONU, jueces de la CPI y ONG palestinas.

Hoy, Navi Pillai es juez de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso en el que se acusa a Birmania de genocidio.

El premio Nobel de la Paz testifica en Navi Pillay “necesidad y valor” de los derechos humanos, dio la bienvenida a la ONU inmediatamente después del anuncio.

“Si aplaudes un poco más fuerte, tal vez comparta el premio con Trump”Navi Pillay se divirtió al enterarse, entre ovaciones, que había ganado el Premio Nobel de la Paz; Durante varios años, Donald Trump ha hecho una feroz campaña –en vano– para obtener el famoso premio.

La reacción fue captada por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en Nuremberg y publicada en la red social X.

Navi Pillay sucede a la opositora venezolana María Corina Machado, premiada en 2025. Figura de la derecha radical en Venezuela, envió su premio el pasado mes de octubre “al pueblo que sufre” sino también al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por “su apoyo decisivo”.