Antisemitismo y asunto Bardella: Mediapart revela nuevos elementos que socavan su línea de defensa

Ante las nuevas pruebas publicadas por Mediapart y las revelaciones de “Chained Duck”, la defensa de Jordan Bardella se encuentra seriamente en dificultades este viernes 9 de octubre. La semana pasada, el sitio de investigación reveló, en una investigación realizada a partir de intercambios privados en Facebook Messenger, en particular, comentarios antisemitas atribuidos al presidente de la Asamblea Nacional (RN). Los periodistas que escribieron el artículo incluso publicaron capturas de pantalla de los mensajes, así como detalles de su metodología.

El brazo derecho de Marine Le Pen ha estado luchando desde entonces para asegurarse de que “Nunca dije estas palabras”. Tras las primeras revelaciones, el eurodiputado también anunció que presentaría una denuncia por “difamación” y “falsificación y uso de falsificación”.

Según información de “Canard chainé”, Jordan Bardella borró los datos de una cuenta de Facebook de un ex activista tras la divulgación de escritos juveniles antisemitas de los que niega ser el autor.

Estos nuevos elementos socavan la defensa del presidente de la RN, quien volvió a afirmar el martes que no había “sin cuenta de Facebook” y que el “hace mucho tiempo que no lo uso” esta red social.

Sin embargo, “el pato encadenado” asegura “tener extractos de conversaciones privadas” demostrando que “todos los datos” de una cuenta que utilizó en su juventud como activista del Frente Nacional (antiguo nombre de la RN) “fueron eliminados entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre”o a raíz de los primeros artículos de Mediapart.

En el origen de este asunto, Mediapart también afirmó haber observado “un enlace directo” entre la antigua cuenta personal de Facebook de Jordan Bardella y su cuenta X oficial y aún activa (en ese momento Twitter). Los periodistas señalan particularmente las similitudes entre los mensajes que emanan de la cuenta de Facebook de Bardella y otros publicados en la cuenta X del presidente de RN.

Al cruzar los archivos, Mediapart descubrió mensajes similares, incluidos errores ortográficos, a veces con unos minutos de diferencia en las dos redes sociales. Por ejemplo, cuando escribió sobre Emmanuel Macron, sin nombrarlo, “el asesor económico de François Hollande, empleado del banco Rothschild (sic) » − atacando cada vez del mismo modo el famoso apellido que alimenta muchas teorías conspirativas y antisemitas y que se escribe “Rothschild”.

O cuando acusó a su vez “la izquierda” Entonces “los socialistas” tener “votó plenos poderes a Pétain”. El sitio de investigación también afirma haber podido contactar con nuevos testigos que confirman el vínculo entre la cuenta de Facebook en cuestión y la persona de Jordan Bardella.

Acusaciones que el entorno de Jordan Bardella también rechazó, juzgando este nuevo artículo “grotesco”. “Jordan Bardella nunca ha iniciado sesión en ninguna cuenta de Facebook ni (n / A) eliminado ningún mensaje »que es “buena prueba de las manipulaciones en curso”saltó su círculo cercano. “Por supuesto, esto es completamente falso. Y seguirá una nueva denuncia por difamación »reaccionó el principal interesado en una publicación en la red social X.

La cuenta de Facebook mencionada por “el Pato Encadenado” no es, sin embargo, aquella desde la que se acusa al actual presidente de la RN de haber intercambiado mensajes abiertamente antisemitas en 2013, cuando tenía 17 años. Del “comentarios viles” que él niega rotundamente haber ostentado.