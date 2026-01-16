Praud, Zaïd, “mapa del coeficiente intelectual”… Dos semanas de racismo desinhibido en Francia a partir de 2026





Medido a lo largo de varios años, el odio racista o xenófobo tiende a aumentar. En 2024, la policía nacional y la gendarmería registraron un aumento del 11% en crímenes y delitos “racistas”, frente al +30% en 2023. En este contexto de odio creciente, y desde principios de 2026, el debate público se ha visto inundado de controversias en torno a comentarios racistas.





• Inundación de odio hacia Zaïd, primer bebé de 2026





Desde 1ejem En enero, el odio racista se desató contra un bebé: un bebé de 4,4 kg nacido en el centro hospitalario de Aviñón “alrededor de la 1:30 a. m.”convirtiéndose en el primer niño nacido en Francia en 2026. Su nombre, Zaïd, significa “crecimiento o prosperidad en árabe”como aclaró el diario “La Provence”, haciéndose eco de la noticia. También supimos que sus hermanos lo esperaban con impaciencia y que su madre estaba cansada, pero encantada.





Pero la publicación del artículo de prensa en Facebook provocó una avalancha de comentarios racistas: “Zaïd, rima con caïd”, “el primer migrante terrorista de 2026”, “gnóulo”, “potencial terrorista” o incluso “futuro comerciante”, ¿Podríamos leer según “Provence”, a menudo de usuarios anónimos? En un editorial, el director editorial lamentó “Comentarios odiosos y racistas, intolerables por supuesto e insoportables por su violencia”.









Los padres del infante presentaron una denuncia. Estos insultos “nos recuerdan de manera preocupante la persistencia de un racismo desinhibido, trivializado en el espacio público, nutrido por los discursos de la extrema derecha y amplificado por el anonimato y la viralidad de las redes sociales”, declaró, el jueves 15 de enero, en un comunicado de prensa, la Liga de Derechos Humanos (LDH Avignon Orange y Carpentras), que también tiene previsto presentar una denuncia.





• Un sitio sospechoso de perfilar a los musulmanes





Unos días más tarde, fue el sitio mafrance.app el que causó indignación. El usuario bajo el seudónimo “Adónde va mi Francia” lo promocionó en X el 3 de enero, proclamando: “¿Quiere saber dónde se encuentra el centro de inmigrantes más cercano a usted? ¿La mezquita más cercana? ¿El barrio “sensible” más cercano? Ahora es posible en (el sitio). ¡Práctico para el próximo paso! »





La plataforma se lanzó en junio de 2025, según “Libération”. Es posible ordenar los territorios según el porcentaje de “Población magrebí y turca” o “Población africana”, o para mostrar pistas “islamización”, “inmigración” Y “inseguridad” por departamento. También es posible localizar mezquitas en Francia, pero también centros de ayuda a inmigrantes y “distritos prioritarios de la política de la ciudad”, Barrios socialmente desfavorecidos calificados por el sitio. “barrios perdidos” O “barrios a evitar”.









El sitio presenta también dos versiones, señala “Libération”: una versión ” neutral “ y una versión “identidad”que cambia la terminología de los datos. Categorías “nombres de origen árabe-musulmán” o el“índice de inmigración” volverse así “Nombres islámicos” O “gran índice de reemplazo” – lleva el nombre de una teoría conspirativa y racista de extrema derecha.





• Pascal Praud y la policía frente a los agricultores “blancos”





En su programa “Heure des Pros” en CNews, el 13 de enero, el presentador Pascal Praud comentaba imágenes de tensiones entre agentes de policía y agricultores en la autopista A64 cuando declaró: “Obviamente la policía está haciendo su trabajo y la gente que está delante es blanca. No, pero es importante decirlo, porque no es fácil para la policía, están obligados a intervenir con personas con las que a veces comparten las creencias o (…) orígenes ».





La secuencia desató una acalorada polémica y llevó al presentador a ser acusado de racismo. “En Francia, sin ofender a Pascal Praud, la policía no tiene que actuar en función del color de la piel. Estos comentarios son comentarios racistas inaceptables”.escribió el coordinador de Francia Insumisa, Manuel Bompard, sobre El jefe del Partido Socialista, Olivier Faure, también denunció “una extrema derecha completamente desinhibida que ya no esconde nada en el fondo de sus pensamientos”.









Pascal Praud, que con su programa fue objeto de decenas de denuncias ante Arcom por comentarios considerados discriminatorios o provocativos, se defendió lamentando que ” alguno (por favor) instrumentalizar » una secuencia “sacado de contexto” : “Unos segundos antes de difundir estas imágenes, informamos las palabras de Assa Traoré (activista en la lucha contra la violencia policial, nota del editor) quien, el jueves, en un debate organizado en la Asamblea Nacional acusó a la policía de racismo sistémico. (…) En este cara a cara entre los agricultores y las fuerzas del orden, enfaticé que ese no era el caso. La policía hace su trabajo sin importar el color de piel de cada persona. »





• Mensajes racistas en el sitio web de la campaña de Sarah Knafo





¡La candidatura del eurodiputado de la Reconquista! Sarah Knafo en el ayuntamiento de París rápidamente se volvió polémica. En el sitio web de su campaña, la candidata invitó a los parisinos a expresar sus deseos para la capital. Pero fueron las contribuciones abiertamente racistas las que llamaron la atención: “Los negros pululan como cucarachas en las calles”, ¿Podríamos leer en una captura de pantalla publicada en X? Con 630 me gusta en el reloj, la odiosa sugerencia fue entonces la más apoyada en el sitio. Otro mensaje pidió “erradicar los OQTF” – personas sujetas a la obligación de abandonar el territorio francés –, mientras que otro cuestionó “¿Estamos en París o Kabul? »según capturas de pantalla de estas publicaciones, encontradas a través de herramientas de archivo.









Ahora eliminados, estos mensajes pueden estar sujetos a la ley. “El racismo no es una opinión. Es un delito. Escribo hoy al fiscal para denunciar estos hechos gravísimos”reaccionó fuertemente el senador comunista Ian Brossat. El equipo de Sarah Knafo, por su parte, afirmó que se trataba de una redada maliciosa, sugiriendo que podría proceder de la izquierda o de la extrema izquierda. “Tuvimos algunos mensajes coordinados, desde la misma dirección IP, que enviaron varios mensajes racistas seguidos. Sabemos que es falso cuando vemos cómo se hizo”explicó Samuel Lafont, director de estrategia digital de Reconquête! del “Parisien”, 9 de enero.





• Radio Courtoisie y el “mapa QI”





Invitado a un programa en Radio Courtoisie – emisora ​​de todas las derechas, especialmente las más extremas – el ex ejecutivo del Frente Nacional Jean-Yves Le Gallou estableció un vínculo racista entre la inteligencia del diputado “rebelde” Carlos Martens Bilongo y sus orígenes: “Sus padres provienen tanto de Angola como del Congo. (…), declaró. Cuando miramos un mapa de coeficientes intelectuales por país (…)En Angola y la República del Congo, está más cerca de 70 que de 130, e incluso está más cerca de 70 que de 100, ¡e incluso de 70! »





“A pesar de todo existe, el mapa del CI por países”declaró también, provocando la risa del presidente de Radio Courtoisie, Pierre-Alexandre Bouclay. Incluso llegó a hacer comentarios denigrantes sobre Angola y la República del Congo: “No sé si esta gente fue a la Luna o pintó la Mona Lisa, (Y) En neurocirugía, no han demostrado su eficacia. »









La secuencia fue rápidamente eliminada de las redes sociales de la radio, lo que no impidió que fuera destacada, en particular por “Libération” y “le Parisien”. Para Carlos Martens Bilongo, “Esta secuencia ilustra un discurso racista basado en un sentimiento de superioridad racial hacia los africanos. La nostalgia colonial sirve de marco para la trivialización de los comentarios discriminatorios”.. Confirmó en X que había presentado una denuncia y la informó a Arcom.





Citado a veces en círculos de extrema derecha, este “mapa de coeficiente intelectual” pretende ilustrar las diferencias de inteligencia entre países e implícitamente entre colores de piel. Utilizado como elemento de reconocimiento entre los supremacistas blancos, especialmente en las redes sociales (a través del emoji de la tarjeta, por ejemplo), es muy criticado por su metodología controvertida, el hecho de que ignora los numerosos factores que influyen en la inteligencia y la noción misma de coeficiente intelectual, considerada obsoleta por muchos científicos desde hace varios años.