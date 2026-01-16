El Ministerio de Transición Ecológica se opone a una propuesta de ley macronista





El Ministerio de Transición Ecológica se opone a la reactivación de los proyectos de combustibles fósiles en el extranjero examinados a finales de enero en el Senado y declaró el viernes a la AFP que esto representaría “una disminución de los compromisos de Francia”.









“Sería un retroceso ecológico y de todos los compromisos de Francia”indicó el gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, entrevistada por la AFP.





Por iniciativa del grupo macronista (RDPI), formado por numerosos senadores extranjeros, un proyecto de ley destinado a “levantar, en los territorios de ultramar, la prohibición de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos” Llega al Senado el 29 de enero.





“Desfavorable”





Cuestionado por la AFP, el despacho del Ministro de Economía afirmó también “desfavorable” a este proyecto el viernes.





Durante una reunión celebrada el lunes, la ministra de Transición Ecológica y de los Territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, no estuvo de acuerdo sobre esta cuestión, según informaciones del medio Político, confirmadas a la AFP por el gabinete de Monique Barbut.









El desarrollo económico, especialmente en Guyana, defendido por los partidarios de los proyectos de combustibles fósiles, debe ser estimulado pero gracias al desarrollo de otros sectores, como la pesca y los bosques, afirma el ministerio.





El ejecutivo debe hablar pronto sobre el tema





“Comprendo a los guyaneses, que tienen recursos en su suelo y ven que todos los países vecinos se desarrollan gracias a ellos”indicó a la AFP François Patriat, jefe del grupo RDPI en el Senado, en el origen del proyecto de ley, evocando la “grandes dificultades” de este territorio. Sin embargo, “Sospecho que el gobierno dará una opinión desfavorable a este texto”añadió, mientras que el ejecutivo deberá hablar pronto sobre el tema.





Preguntada sobre una posible salida del ministro en caso de apoyo gubernamental al proyecto, la oficina de Monique Barbut afirma que el ministro “Haría preguntas reales”.









la ley “Hulot” en 2017 puso fin a la investigación y explotación de hidrocarburos en Francia, con algunas exenciones para las empresas que ya tenían concesiones en vigor. Varias ONG ambientalistas expresaron a los senadores su oposición al proyecto de ley, considerándolo “una promesa engañosa e irresponsable”en un comunicado de prensa publicado el jueves con motivo de su audiencia en el Senado.





El año pasado, el ministro de Asuntos Exteriores, Manuel Valls, dijo que quería “abrir el debate” sobre la prohibición de la explotación de hidrocarburos en Francia, lo que suscitó la oposición de sus colegas de Medio Ambiente, Agnès Pannier-Runacher, y de Energía, Marc Ferracci.