Por qué unas primarias de izquierda son una mala idea (y cómo hacerlo de otra manera)





Todo el mundo siente, todo el mundo sabe, que las elecciones presidenciales de 2027 serán decisivas para el futuro del país y de Europa. La Agrupación Nacional puede ganar y, con las instituciones de una Quinta República que tiene pocos contrapoderes, deshacer nuestra democracia como lo está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Y detrás de la democracia francesa, también deshacer la construcción europea para convertir al Viejo Continente en vasallo de Trump o Putin, o de ambos.





Pero ante este peligro mortal, en el sentido literal del término, como lo demuestran los acontecimientos estadounidenses, los demócratas están luchando por ponerse en orden de batalla. Y este es particularmente el caso entre la izquierda no melenchonista. Se ha vuelto a desgarrar en las últimas semanas durante el debate presupuestario y se acerca a las elecciones municipales de forma bastante dispersa.





Sin embargo, el 24 de enero en Tours, una parte de esta izquierda anunció que quería organizar unas elecciones primarias el 11 de octubre para elegir un candidato común. Pero este anuncio, lejos de lanzar por el momento una verdadera dinámica unitaria, ha aumentado, por el contrario, las tensiones y las divisiones. Sobre todo en el seno del PS, que incluso parece capaz de estallar en esta cuestión, y del lado de Raphaël Glucksmann, el candidato de la izquierda no melenchonista mejor situado por el momento en las encuestas, que no quiere oír hablar de semejantes primarias a cualquier precio.









¿No es básicamente este un mal momento y no terminarán imponiendo estas primarias porque es la única opción posible para evitar el desastre? Por el contrario, ¿el objetivo principal no impide más bien el surgimiento de soluciones alternativas que tienen más probabilidades de unir a las personas? Debemos saludar los esfuerzos de los iniciadores de las primarias para unificar a la izquierda y sus intenciones son, sin duda, loables, pero después de haber sido partidario y artífice de las primarias durante mucho tiempo, ahora tendería a inclinarme por el segundo mandato de la alternativa: hoy, esta herramienta es más un obstáculo que una solución.





En 2017, trabajé mucho para organizar unas primarias de izquierda, que finalmente no pudieron celebrarse. Y en 2022, estuve muy asociado a la aventura de las Primarias Populares, que, como todos saben, no terminó bien.





Según la experiencia, las primarias son ante todo un mecanismo muy complicado de implementar, que requiere recursos financieros considerables y una infraestructura técnica compleja que debe ser impecable. No estoy seguro en este momento de que tal aventura se pueda jugar el próximo mes de octubre cuando no se ha comprometido nada por el momento. Sobre todo porque se trata de montar estas primarias en un contexto institucional complicado, reuniendo a varios partidos que primero deben ponerse de acuerdo entre ellos sobre las reglas de funcionamiento, la financiación, las opciones técnicas, etc.





Más fundamentalmente, los ejercicios anteriores casi siempre han tendido a desgastar a los candidatos y exacerbar las divisiones, dada la necesidad de distinguirse, en lugar de desencadenar una dinámica unitaria. Las consecuencias de las primarias siempre son difíciles de gestionar y no quedaría mucho tiempo después del 11 de octubre para volver a funcionar y comenzar la verdadera batalla contra la extrema derecha.









Las experiencias negativas vividas durante las últimas elecciones presidenciales, ya sean las primarias del PS en 2017 o las Primarias Populares en 2022, también han dejado un sabor amargo entre muchas personas de izquierda. Esto corre el riesgo de dificultar la movilización masiva en torno a estas nuevas primarias, incluso si se cumplen todas las condiciones materiales.





Finalmente, a menos que consigamos lograr el apoyo de un electorado muy numeroso, las primarias movilizarán principalmente a activistas. Estos tienen hoy la característica común, independientemente del partido de izquierda, de estar muy fuera de sintonía sociológica y cultural con la población en su conjunto. Podemos dudar de su capacidad para elegir en unas primarias al candidato que realmente tendría más posibilidades de ganar frente al voto popular “real”.





En resumen, hoy es difícil mostrarse entusiasmado ante la perspectiva de unas primarias. ¿Pero no es ésta, como dicen de la democracia, la peor solución, con excepción de todas las demás? Quizás no.





Podríamos imaginar así que, en lugar de embarcarse en esta aventura arriesgada y probablemente condenada al fracaso, los partidos de izquierda no melenconistas, desde Picardie Debout y After hasta la Place Publique y La Convention, se sientan alrededor de una mesa después de las elecciones municipales y deciden crear una Federación de la Izquierda Democrática, Ecológica y Social (FGDES) abierta también a las numerosas personalidades de izquierda de la sociedad civil no incluidas hoy. Siguiendo así el modelo de la Federación de la Izquierda Democrática y Socialista (FGDS), que de 1965 a 1968 había agrupado al PS, al Partido Radical, a la Convención de Instituciones Republicanas de François Mitterrand y a muchos otros clubes de izquierda.









Esta federación se propondría definir hasta el verano, si no un programa de gobierno completo, al menos un plan de emergencia con un conjunto de “medidas de inflexión” que se propondrá al país para poder afrontar los múltiples desafíos que enfrentamos. Esta federación establecería una estructura de coordinación permanente dentro de las Asambleas y también decidiría presentar candidatos conjuntos en las próximas elecciones legislativas. Y finalmente, en otoño, elegiría un candidato al que apoyar en las elecciones presidenciales, según un proceso interno que elegiría implementar, sin tener que recurrir a una primaria.





Aunque estas referencias sean lejanas ahora, esto ya se hizo dos veces en el pasado: en 1965 y en 1974. En 1965, François Mitterrand fue elegido como candidato único por un gran grupo de partidos de izquierda: el Partido Socialista, la Convención de Instituciones Republicanas, el Partido Radical, el PSU y el PCF. Y en 1974 volvió a ser candidato conjunto del PS, el PCF, la Izquierda Radical y el PSU. Y en ambos casos, esta candidatura conjunta generó una dinámica electoral muy positiva aunque, al final, no resultó ganadora.





En 1974, la segunda candidatura de François Mitterrand surgió ciertamente de forma bastante natural después del éxito de la campaña presidencial de 1965, del congreso de Epinay de 1971 que le vio asumir la cabeza de un PS regenerado y rejuvenecido y de la conclusión del Programa Común de la izquierda en 1972. Pero en 1965, la elección de su candidatura no era obvia. François Mitterrand era entonces sólo el jefe de un pequeño club, la Convención de las Instituciones Republicanas, cuyo pasado estaba estrechamente vinculado a la Cuarta República y apenas se había recuperado de un oscuro asunto, el ataque al Observatorio en 1959, que casi había puesto fin a su carrera política…









En resumen, la izquierda ya logró en el pasado acordar nominar un candidato común para las elecciones presidenciales sin necesidad de elecciones primarias. Y funcionó bien: la salsa tomó. Y no me digan que las diferencias entre los radicales, los socialistas, los comunistas y el PSU en los años 1960 o 1970 eran menores que las que pueden existir hoy entre la Place publique, los socialistas, los ecologistas y el Después…





Si las primarias dividen demasiado, y así parece, otras soluciones son posibles: ante el peligro mortal que representa para la democracia, las libertades, la construcción europea… el riesgo de que la extrema derecha llegue al poder durante las elecciones presidenciales de 2027, apostemos a que todos los de izquierda podrán mostrarse al menos tan responsables como nuestros mayores en 1965 o 1974…





EXPRESO ORGÁNICO





Guillaume Duvalcopresidente del club de la Casa Común y ex redactor jefe de “Alternativas Económicas”, redactó los discursos de Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex vicepresidente de la Comisión.