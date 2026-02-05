La disminución de la tasa de natalidad pone de relieve nuestra necesidad de inmigración





Estamos ahí. Anunciado desde hace varios años, el cruce de las curvas está ahí: por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el número de nacimientos en Francia es inferior al de muertes. No es que los franceses hayan adoptado repentinamente la postura “sin niños”. Al contrario: la polémica sobre los vagones de la SNCF prohibidos a los niños menores de 12 años -pero no a los perros, no exageremos- demuestra que el rechazo de los más jóvenes es un punto eminentemente sensible de nuestro cuerpo social.





Por otro lado, el deseo de tener hijos disminuye un poco. Los franceses quieren uno o dos en lugar de tres y, sobre todo, con demasiada frecuencia renuncian a tener tantos como quieran. Crisis inmobiliaria, dificultad para conciliar vida laboral y familiar, coste de la educación superior (y de los billetes de tren, etc.): la caída de la tasa de natalidad se resiente en parte. Esto debería alertarnos: ¿qué es más deprimente que una sociedad que renuncia a tener bebés?





Es triste, pero también preocupante para nuestro modelo social. La disminución del número de trabajadores activos (y por tanto de cotizantes), combinada con el aumento de la esperanza de vida y la dependencia, es un cóctel explosivo. Nuestro artículo de portada explora posibles soluciones: políticas sobre la tasa de natalidad (pero sólo tienen una eficacia limitada), el uso de robots e inteligencia artificial (pero estamos sólo en el comienzo). Queda un camino, sólo uno: la inmigración.









Nuestros vecinos lo han entendido bien, ya sean de derecha, de extrema derecha… ¡o incluso de izquierda! En la España de Pedro Sánchez como en la Italia de Giorgia Meloni, se expedirán cientos de miles de permisos de residencia a los trabajadores. No por humanismo, sino en nombre del crecimiento económico. En esta carrera por la mano de obra y los cerebros, Francia se está quedando atrás, lo que podría costarle muy caro. Porque también aquí falta mano de obra, y no sólo en la construcción y en las cocinas: sin extranjeros, el hospital público colapsa, el sector informático se tambalea. Los inmigrantes no compiten con nuestros empleos ni con nuestros salarios: llenan nuestros vacíos.





Esta verdad, como muchas otras sobre la inmigración, está lejos de ser compartida. No, la inmigración no es “fuera de control”como proclama obsesivamente el semanario bollosférico “Le Journal du Dimanche”, al unísono con la derecha y la extrema derecha que ahora hablan con la misma voz sobre este tema. Ciertamente, los flujos migratorios están aumentando, pero Francia sólo estaba en el puesto 25 en 2023.mi La OCDE se clasifica como proporción de la población para nuevos permisos de residencia, y los extranjeros representan sólo el 11% de la población. Si el 70% de los franceses piensa que hay demasiados inmigrantes, es en gran medida porque tiene una visión distorsionada y negativa de ellos. ¿Saben que uno de cada dos extranjeros es mujer y que el 40% tiene título de educación superior? Si bien la inmigración seguirá creciendo, bajo el efecto de la brutalización del mundo y el calentamiento global, el desafío no es tanto un hipotético cierre de fronteras como la integración. Un tema ignorado desde los años de Sarkozy, que concentraban las cuestiones sobre la inmigración en manos exclusivas del Ministerio del Interior.





Hace menos de un año, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” organizó un “cónclave” de izquierda sobre esta cuestión, del que surgieron doce propuestas concretas. En 2023, cientos de científicos y decenas de asociaciones también pidieron una convención ciudadana para informar y debatir lejos de posturas estériles. Fue barrida por la macronie, que prefirió aprobar una nueva ley represiva, parcialmente amputada de su aspecto integracionista (para gran disgusto del jefe del Medef, Patrick Martin, que luego proclamó: “La economía requiere una inmigración masiva. »). En los albores de una campaña presidencial que promete estar impregnada de odio y confusión, corresponde a la izquierda salir de su pasividad y derrocar, a través de los hechos, a través de la ciencia, a través de la encarnación, el discurso populista y xenófobo. Protegida durante mucho tiempo por su tasa de natalidad, Francia ya no puede darse el lujo de posponer estos debates para más tarde.



