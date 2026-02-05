¿Cómo van las conversaciones entre ucranianos, rusos y estadounidenses del miércoles y jueves?





“Creemos que es realista lograr una paz digna y duradera”declaró el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a principios de semana sobre las negociaciones de dos días que se inician este miércoles 4 de febrero en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Casi cuatro años después de la invasión de su país por parte de Rusia, las cuestiones de seguridad, la pertenencia a organismos internacionales y, especialmente, el control territorial siguen suspendidas de estas conversaciones tripartitas.





• Una nueva ronda de negociaciones





Esta ronda de negociaciones, prevista para el miércoles 4 y jueves 5 de febrero, sigue a la que tuvo lugar los días 23 y 24 de enero.





Allí se debatirá especialmente el tema de la transferencia de territorios. Rusia exige que las fuerzas ucranianas se retiren de las zonas de la región industrial y minera de Donetsk, en el este de Ucrania, que todavía controlan.





Se volverá a plantear la cuestión de las condiciones de seguridad para poner fin a la guerra. Para Volodymyr Zelensky, “Ninguna garantía de seguridad puede funcionar sin Estados Unidos”. Rusia también exige a Kiev el compromiso de no ingresar en la OTAN.





• La Unión Europea al margen





Llamativamente ausente de estas conversaciones: la Unión Europea. Mientras que el ministro francés de Comercio Exterior, Nicolas Forissier, llegó este martes a Kiev para una serie de reuniones en torno a la reconstrucción de Ucrania, Ursula von der Leyen visitará Ucrania para conmemorar los cuatro años de la guerra y varios países europeos, entre ellos Francia, han ofrecido enviar tropas al país para ayudar a mantener la paz, las negociaciones se desarrollan lejos de Europa y sin la participación de los países de la UE.









Estos últimos temen que Washington presione a Kiev para que acepte un acuerdo considerado demasiado favorable a Moscú. Rusia, por su parte, no ha dejado de criticar la injerencia europea en las negociaciones.









Zelensky, cada vez más crítico en las últimas semanas con sus principales partidarios, también pronunció un discurso especialmente duro contra ellos en Davos el 22 de enero, afirmando que veía una Europa “fragmentado” Y “perdido” a la hora de influir en las posiciones de Donald Trump, y carecer “voluntad política” contra Vladímir Putin.





• Ucrania bajo ataque ruso





A pesar de estas negociaciones previstas, la ofensiva rusa se intensifica en Ucrania. Mientras Volodymyr Zelensky saludaba el lunes 2 de febrero la reciente “medidas de desescalada” con Rusia, Moscú lanzó, durante la noche del 2 al 3 de febrero, su “más poderoso” ataques con aviones no tripulados y misiles contra Ucrania desde principios de año, dejando a cientos de miles de personas sin calefacción a temperaturas gélidas.









Según la Fuerza Aérea de Ucrania, el ejército ruso disparó 71 misiles y 450 drones de ataque, de los cuales 38 y 412 fueron interceptados, respectivamente.





Estos ataques, ampliamente vistos en Ucrania como un intento del Kremlin de quebrar el espíritu de la población civil, afectaron a ocho regiones, incluidas Kiev, Dnipro (centro-este), Járkov (noreste) y Odessa (sur). También resultó dañado un famoso monumento soviético que conmemora la victoria sobre la Alemania nazi, al pie de la estatua gigante de la “Patria” (rebautizada como “Madre Ucrania”) que se alza sobre Kiev.





Los masivos ataques rusos de anoche en Ucrania no demuestran compromiso ” grave “ por parte del Kremlin a favor de la paz, afirmó el martes en Kiev el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, presente durante una alerta aérea en la capital.