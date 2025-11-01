



Donald Trump decidió romper inmediatamente las negociaciones comerciales con Canadá, acusando una vez más a las autoridades canadienses este viernes 24 de octubre de haber tergiversado las palabras del ex presidente republicano Ronald Reagan en una campaña publicitaria contra el aumento de los derechos de aduana entre los dos países.









Se trata de un cambio brusco, ya que parecía posible cerrar un acuerdo comercial entre Ottawa y Washington sobre acero, aluminio y energía, según el medio canadiense The Globe and Mail. Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos y un importante proveedor de acero y aluminio para empresas estadounidenses.





El primer ministro canadiense, Mark Carney, y Donald Trump tienen previsto reunirse a finales de mes en Corea del Sur en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Trump acusa a Canadá de “hacer trampa”





“Dado su comportamiento escandaloso, POR LA PRESENTE SE TERMINAN TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ”escribió el jueves por la noche el presidente estadounidense en su red Truth Social.





La mañana de este viernes volvió a desahogarse contra su vecino en una serie de mensajes reivindicativos en su red social.





“¡¡¡CANADÁ ENGAÑO Y FUE ATRAPADO!!! Lanzaron fraudulentamente un gran anuncio diciendo que a Ronald Reagan no le gustaban los aranceles, cuando en realidad LE ENCANTARON los aranceles para NUESTRO PAÍS Y SU SEGURIDAD NACIONAL. Canadá está intentando influir ilegalmente en la Corte Suprema de los Estados Unidos…”apoyó al inquilino de la Casa Blanca.









“¡ESTADOS UNIDOS ES RICO, PODEROSO Y NACIONALMENTE SEGURO OTRA VEZ, TODO DEBIDO A LOS ARANCELES!” EL CASO MÁS IMPORTANTE JAMÁS VISTO ANTE LA CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS. DIOS BENDIGA A AMÉRICA!!! »también escribió.





• Una campaña publicitaria en cuestión.





La Fundación Ronald Reagan dijo en X que la campaña publicitaria canadiense había utilizado “extrae selectivamente audio y vídeo” de un discurso radiofónico sobre comercio pronunciado por el ex presidente republicano en abril de 1987.





Según la Fundación, la publicidad “distorsionado” palabras de Ronald Reagan (1981-1989), añadiendo que ella “Estaba considerando sus opciones legales en este asunto”.





Producida por la provincia canadiense de Ontario, la campaña publicitaria, valorada aproximadamente en 75 millones de dólares, fue transmitida en varios canales de televisión estadounidenses.





Utilizó citas del discurso de Reagan, en el que advirtió sobre algunas de las consecuencias que los altos aranceles a las importaciones extranjeras podrían tener en la economía estadounidense.





El anuncio citaba a Reagan diciendo que “Los aranceles elevados conducen inevitablemente a represalias por parte de países extranjeros y al estallido de feroces guerras comerciales”cita que corresponde a una transcripción de su discurso en el sitio web de la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan.





Según Donald Trump, las autoridades canadienses están buscando “influir en la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos y otros tribunales”ante el cual se cuestiona la legalidad de los decretos del presidente estadounidense que desencadenaron estos aumentos aduaneros.





• Canadá está listo para reanudar las negociaciones





En un discurso pronunciado el miércoles ante estudiantes de la Universidad de Ottawa sobre sus prioridades presupuestarias, Mark Carney dijo que la política comercial “cambiado fundamentalmente” de Washington requirió una revisión de la estrategia económica de Canadá.





Estados Unidos aumentó “sus derechos de aduana a niveles no vistos desde la Gran Depresión”lamentó el Primer Ministro.





“La escala y la velocidad de estos acontecimientos no son una transición suave, sino una disrupción. Esto significa que nuestra estrategia económica debe cambiar radicalmente”.añadió Mark Carney, afirmando que el proceso “requerirá sacrificio y tiempo”.









Mark Carney se reunió con el presidente Trump en la Casa Blanca a principios de octubre para intentar avanzar hacia una resolución del conflicto, pero no obtuvo ninguna concesión pública.





Alrededor del 85% del comercio transfronterizo sigue estando exento de derechos de aduana, y Estados Unidos y Canadá siguen adhiriéndose al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Aceum).





Pero los aranceles sectoriales globales impuestos por Donald Trump, particularmente al acero, el aluminio y los automóviles, han afectado duramente a Canadá, provocando pérdidas de empleos y ejerciendo presión sobre las empresas.





Este viernes, Mark Carney dijo que estaba dispuesto a reanudar las negociaciones comerciales con Estados Unidos tan pronto como “Los estadounidenses están listos”.