La Asamblea Nacional rechaza el impuesto Zucman a las altas riquezas, y su versión “light” propuesta por el PS





La Asamblea Nacional rechazó ampliamente, este viernes 31 de octubre, el famoso impuesto Zucman a las grandes riquezas propuesto por la izquierda, un rechazo anticipado por parte del PS, que sigue pidiendo medidas alternativas de justicia fiscal en el proyecto de presupuesto.









El PS, La France insoumise, los comunistas y los ecologistas habían propuesto un impuesto mínimo del 2% sobre activos de más de 100 millones de euros, inspirado en el trabajo del economista Gabriel Zucman. La Asamblea también rechazó una versión de compromiso propuesta solo por el PS, que proponía un impuesto mínimo del 3% sobre 10 millones de euros, pero excluyendo a las empresas innovadoras y familiares.





Allá “Impuesto Zucman” fue rechazada por 228 diputados contra 172, y su llamada versión “aligerado” por 228 diputados contra 171.





“La pendiente tomada no es la adecuada”, según un diputado del PS





En el proceso, el Primer Ministro Sébastien Lecornu subrayó su “profundo desacuerdo” con la izquierda y “la realidad de las bases de estas enmiendas y estos impuestos”. “No hay impuesto (…) que no esté censurado por el Consejo Constitucional, que tiene un alto rendimiento de 10 o 15 mil millones de euros”añadió.





“Estoy muy contento (…) de que la derecha republicana haya hecho aquello por lo que estamos aquí: estamos en contra de aumentos de impuestos que acabarán con el empleo y acabarán con la actividad económica”se alegró por su parte el jefe de los diputados de LR, Laurent Wauquiez, poco después de la votación.





Eso “demuestra que no hay absolutamente nada que negociar con una potencia macronista que desde el principio, desde que perdió las elecciones, ha decidido aplicar su programa”chilló por su parte la líder de los diputados del LFI, Mathilde Panot.









Por su parte, el diputado socialista Arthur Delaporte dijo que “Muy preocupada porque la pendiente que hemos tomado no es la adecuada”. Pero “Todavía están llegando otras enmiendas, en particular sobre el restablecimiento del FSI. Así que el debate sobre los ingresos potenciales no ha terminado”subrayó, mientras el Primer Ministro Sébastien Lecornu, presente el viernes por la tarde en el hemiciclo, “volveremos más adelante en el seguimiento de este debate”dijeron quienes lo rodeaban.









En sus discursos, los diputados de izquierda destacaron la creciente proporción del PIB como porcentaje de las personas más ricas y la menor tributación de los ultrarricos en comparación con el francés medio. “Los activos de las 500 principales fortunas de Francia representaban el equivalente al 6% del PIB en el 93, el 43% hoy”subrayó el jefe de los diputados del PS, Boris Vallaud. Además, “El tipo impositivo para los multimillonarios es del 30% cuando el de los franceses es de media del 50%”continuó.





Cifras cuestionadas por la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin. Con base en datos de la Base de Datos Mundial sobre Desigualdad, afirmó que el 1% más rico “Tenía el 26% de los activos en 2025 y el 27% en 2023”. También advirtió del riesgo de exilio fiscal para los más ricos y de la inconstitucionalidad del impuesto Zucman, favorecido por los franceses.