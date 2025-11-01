Ningún representante estadounidense de “alto nivel” en la COP30: este símbolo demuestra que a Trump no le importa el clima

Por

Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 1 de noviembre de 2025 a las 17:46 horas. Lectura: 2 min.







Los Estados Unidos de Donald Trump están ignorando la COP30. ellos no enviaran “representantes de alto nivel” en la misa anual de la ONU sobre el clima que se inaugura el 10 de noviembre en Belem, Brasil, dijo la Casa Blanca este sábado 1 de noviembre.





Donald Trump, quien calificó el cambio climático como un “La mayor estafa jamás vista” y se burló de la ciencia climática desde el podio de la Asamblea General de la ONU hace unas semanas, no planea ir allí.





Y Estados Unidos no enviará “representantes de alto nivel en la COP30”dijo un funcionario de la Casa Blanca, explicando que “El Presidente se relaciona directamente con los líderes mundiales en cuestiones energéticas, como lo demuestran los acuerdos comerciales históricos y los acuerdos de paz que ponen énfasis en las asociaciones energéticas”.









A su regreso al poder en enero, Donald Trump decidió retirar una vez más a Estados Unidos del acuerdo climático de París, como durante su primer mandato. Pero un año antes de que esté prevista la salida efectiva del acuerdo, el país sigue siendo parte de él.





Un centenar de funcionarios electos estadounidenses locales acudirán





Pero el presidente republicano busca ir aún más lejos. Washington recientemente desbarató un plan global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al amenazar con medidas de represalia contra los países que lo apoyaban.





Y los defensores del clima temen que Donald Trump busque retirar a Estados Unidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), lo que podría impedir que futuras administraciones se reincorporen al acuerdo de París.









Si la administración Trump ignora el evento climático, más de cien funcionarios locales, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios electos estadounidenses harán el viaje. “Estamos llegando con fuerza”dice Gina McCarthy, asesora climática del expresidente estadounidense Joe Biden y copresidenta de la coalición. “Estados Unidos está todo dentro” (“Estados Unidos está totalmente movilizado”), que reúne a estos funcionarios electos comprometidos con la causa climática.





“Los funcionarios electos locales tienen el poder de actuar por sí solos, para llevar a cabo acciones climáticas en el territorio nacional y en el exterior”añadió, y “Mantendremos las promesas hechas al pueblo estadounidense y a nuestros socios internacionales”.





Menos de sesenta líderes mundiales presentes





El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió en la celebración de la 30ª conferencia anual de negociaciones climáticas de las Naciones Unidas (del 10 al 21 de noviembre) en la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo y que desempeña un papel clave en la lucha contra el cambio climático. Convocó anticipadamente una cumbre de líderes mundiales en Belem, prevista para los días 6 y 7 de noviembre. Menos de sesenta han confirmado su presencia en esta etapa.









Estarán presentes el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente colombiano Gustavo Petro. China estará representada por su Viceprimer Ministro Ding Xuexiang.





En 2024, unos 75 líderes asistieron a la COP29 en Azerbaiyán, una cifra ya inferior a la edición anterior en Dubái. Según Brasil, 170 delegaciones están acreditadas para la conferencia climática de la ONU.