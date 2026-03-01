por qué todos los ejércitos son los primeros en el mundo





En “La isla de los pingüinos”, novela publicada en 1908, Anatole France glosa la guerra, como un Clausewitz volteriano y lleno de witz. Recordemos en dos palabras el tema de esta ficción, a la vez histórica y parabólica: Un santo medio ciego descubre pingüinos en una isla, los confunde con seres humanos y los bautiza “para enseñarles la ley divina”. Este bautismo los humaniza, comprendan que los vuelve amargos y beligerantes.









Unos siglos más tarde, en los tiempos modernos de la historia de los pingüinos, el pueblo pingüino tiene la intención de hacer la guerra, una vez más, contra su enemigo hereditario, el pueblo marsopa (“Los vecinos dicen enemigos”). Lo que inspira a Anatole France, ironista y estratega, esta profunda reflexión sobre el equilibrio de fuerzas militares en el mundo.





Una reflexión que habla demasiado bien de nuestro planeta, presa del rearme universal, del pánico a las políticas de defensa y donde los teatros de operaciones se multiplican. Cita.





“Los pingüinos tenían el primer ejército del mundo. Las marsopas también. Y lo mismo ocurrió con los demás pueblos de Europa. Lo cual no debería sorprender si lo pensamos bien. Porque todos los ejércitos son los primeros del mundo. El segundo ejército del mundo, si pudiera existir, se encontraría en un estado de notoria inferioridad; estaría seguro de ser derrotado. Debe ser despedido inmediatamente. Además, todos los ejércitos son los primeros del mundo. Esto es lo que dijo el ilustre coronel Marchand. entendido en Francia cuando, interrogado por los periodistas sobre la guerra ruso-japonesa (1904-1905) antes del paso de (río) Yalou, no dudó en calificar al ejército ruso como el primero del mundo, al igual que al ejército japonés. Y cabe señalar que, por haber sufrido los reveses más terribles, un ejército no desciende de su puesto de primero en el mundo. Porque si la gente relaciona sus victorias con la inteligencia de los generales y el coraje de los soldados, siempre atribuye sus derrotas a un destino inexplicable. »





◗ “Isla Pingüino”, libro V, capítulo IV.