impuesto a los paquetes pequeños, aumento de los paquetes hospitalarios, etc.





Esperemos un poco más, a finales de mes llega el horario de verano y la primavera. Antes que ellos, entrarán en vigor nuevas normas a partir del 1 de marzo de 2026. Impuesto a los paquetes pequeños, aumento del precio de los “paquetes hospitalarios”, inicio de la campaña oficial… Esto es lo que está cambiando.









Fue una de estas medidas la que dio que hablar cuando se presentó la copia final de la ley de finanzas de 2026. A partir del 1 de marzo se aplica el impuesto de dos euros por artículo a las importaciones procedentes de fuera de la Unión Europea por un valor inferior a 150 euros. El objetivo del Gobierno es animar a los consumidores a reducir las compras impulsivas de productos muy baratos, especialmente en el ámbito de la moda rápida y del continente asiático.





En concreto, un paquete de un valor de 100 euros que contenga un solo artículo está sujeto a un impuesto de dos euros y un paquete de un valor de 100 euros que contenga diez artículos distintos declarados está sujeto a un impuesto de veinte euros.













La partida de maternidad permite proporcionar a las personas embarazadas información esencial sobre la evolución de su embarazo. A partir del 1 de marzo entra en vigor una nueva versión. Incluye información sobre el riesgo de depresión posparto y detalles sobre las vacunas realizadas durante el embarazo. Esta actualización tiene como objetivo fortalecer la prevención, mejorar el apoyo y promover un mejor seguimiento médico.









La “tarifa diaria hospitalaria”, la suma que deben soportar los pacientes hospitalizados por “gastos de alojamiento y manutención”, contenida en la versión final del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social de 2026, aumentará de 20 a 23 euros por día. En caso de hospitalización en un servicio de psiquiatría, el paquete que antes estaba fijado en 15 euros aumentará a 17 euros.





Asimismo, el “paquete de paciente de urgencia” (FPU), facturado por un paciente que acude a urgencias sin estar hospitalizado, pasará de 19,61 euros a 23 euros.













La ley del 29 de diciembre de 2010 establece que todos los planes de ahorro para vivienda (PEL) abiertos después del 1 de marzo de 2011 tendrán una duración máxima de quince años. Este aniversario llega el 1 de marzo de 2026. A partir de esta fecha se producirá una oleada de cierres automáticos. Si te encuentras en esta situación, cuando tu PEL expire, se transformará automáticamente en una cuenta de ahorro clásica con una tasa de remuneración fijada por tu banco. Esta medida afecta a un total de 3,2 millones de PEL.









Algunos hogares verán caer el importe de sus asignaciones familiares. La aprobación del presupuesto de la Seguridad Social para 2026, a partir del 1ejem En marzo, actúa el aplazamiento de la edad de revalorización de las asignaciones familiares para adolescentes, de 14 a 18 años. “Para una familia con dos hijos, la pérdida neta podría alcanzar más de 900 euros al año y casi 2.700 euros al año para una familia con tres adolescentes”lamenta la CGT.









Se incrementarán los precios de más de 500 referencias de cajetillas de cigarrillos. Entre 20 y 30 céntimos de media para Lucky Strike o Dunhill, y hasta 40 céntimos para determinadas gamas de Vogue.









Para las elecciones municipales de 2026, la campaña electoral oficial se abre el lunes 2 de marzo. Se reservan lugares en cada municipio para la colocación de carteles electorales. En estos paneles se asigna una superficie igual a cada lista de candidatos. También es posible que los candidatos publiquen sus carteles en paneles de libre expresión.



