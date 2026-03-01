“Nunca me consideré una víctima, soy un optimista de corazón”





para ir más lejos





Sus alumnos la llamaban “Señora Roy” e incluso su hija, la famosa novelista india Arundhati Roy, llamó así a su madre. Directora de escuela, esta mujer asmática aterrorizó toda su vida al autor de “El Dios de las pequeñas cosas” (1997). Es esta relación de alto riesgo la que la novelista relata por primera vez en “Mi refugio y mi tormenta”, una espléndida historia que pinta el retrato de su madre enfadada y recorre su propio viaje como artista comprometida. La india Robin Hood, Arundhati Roy, luchó contra la construcción de la presa en Narmada, atacó implacablemente al gobierno nacionalista de Modi y protesta, en la siguiente entrevista, contra la tiranía de los magnates tecnológicos a los que acusa de robar el alma de la humanidad. Escuche la preciosa voz de aquel para quien su amigo, el escritor John Berger, había encontrado otro apodo: “Supremo”…





¿Quién era tu madre?





Arundhati Roy Mi madre era parte de una comunidad cristiana siria muy conservadora que sólo existe en Kerala. Con un misionero británico, fundó una escuela en el pequeño pueblo donde yo crecí. Ella no tenía dinero. Así que alquiló el local de un club…