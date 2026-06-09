Guerra en Ucrania: 4 muertos y 15 heridos durante los ataques en Járkov

Nuevos ataques rusos en la región de Járkov, en el este de Ucrania, dejaron cuatro muertos y una quincena de heridos, anunciaron el martes 9 de junio las autoridades locales. El lunes, otros bombardeos rusos causaron varios muertos y una treintena de heridos, especialmente en la ciudad de Zaporizhia, en el sureste del país. A pesar de los ataques, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló el lunes por teléfono con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner con el fin de relanzar las negociaciones para encontrar una solución a la guerra, que comenzó hace más de cuatro años.

Las autoridades registraron el martes cuatro muertos y una quincena de heridos en la región de Járkov, tras los ataques rusos. En Tchouhouïv, un “ataque enemigo” Mataron a tres mujeres de 22, 56 y 70 años, así como a un hombre de 56 años, afirmó el gobernador militar de la región, Oleg Synegubov. En Járkov, los ataques dejaron 15 heridos, añadió esta fuente.

Los bombardeos rusos causan muertos y heridos casi todos los días en zonas residenciales de Ucrania. Kiev responde atacando periódicamente objetivos en la zona ocupada, pero también en territorio ruso.

Ucrania fue golpeada por varios bombardeos rusos el lunes, que mataron al menos a cuatro civiles e hirieron a más de treinta.

El jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, anunció que los ataques con aviones no tripulados rusos en Zaporizhia habían matado a dos mujeres y herido a dieciocho civiles, entre ellos cuatro niños de entre 5 y 12 años. Publicó fotografías en Telegram que mostraban dos cadáveres bajo mantas de supervivencia y otras que mostraban las ventanas rotas de un edificio residencial, así como quioscos comerciales muy dañados.

Una mujer de 49 años también murió durante un bombardeo ruso en Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk (centro-este), donde otras diez personas resultaron heridas en otros ataques, según las autoridades locales. En la región de Sumy (noreste), un civil de 71 años que iba en bicicleta murió por fuego ruso en la comuna de Seredyna-Bouda, situada en la frontera con Rusia, afirmó el jefe de la administración regional ucraniana, Oleg Grigorov.

Otros ataques rusos también hirieron al menos a siete civiles en Sloviansk, en la región de Donetsk (este), y al menos a otros tres en la región de Odessa (sur), según las autoridades locales.

El lunes, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mantuvo una conversación telefónica con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, con vistas a relanzar las negociaciones.

“Estoy agradecido por su voluntad de trabajar lo más activamente posible en las próximas semanas para restablecer el impulso de la diplomacia encaminada a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania”.indicó Volodymyr Zelensky, en sus redes sociales, tras esta llamada.

Indicó que entendía que se debía prestar atención “centrado” sobre la guerra en Oriente Medio, añadiendo que “ Nuestro objetivo común de paz en Europa sigue en la agenda”. El jefe de Estado ucraniano dijo que tuvo una conversación. “muy positivo” con diplomáticos estadounidenses. Dijo también que había proporcionado a sus interlocutores información sobre la “intenciones” de Moscú. El líder ucraniano ha planteado en repetidas ocasiones la posibilidad de una visita de los dos enviados a Kiev, la que sería la primera desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

En los últimos meses, varias rondas de negociaciones encabezadas por Estados Unidos no han logrado acercar a Kiev y Moscú a un acuerdo, y el proceso se estancó aún más a medida que la atención de Washington se centró en Irán. La semana pasada, Volodymyr Zelensky ofreció a su homólogo ruso Vladimir Putin una reunión cara a cara para negociar el fin del conflicto, pero este último se negó, exigiendo un acuerdo final antes de cualquier reunión.

Desde la masiva invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, al menos 15.850 civiles han muerto y 44.800 han resultado heridos en ese país, según el último recuento de la ONU establecido en abril. Según esta fuente, más de 13.000 de estos civiles perdieron la vida en zonas controladas por Kiev, mientras que más de 2.800 murieron en los territorios ocupados por el ejército ruso.