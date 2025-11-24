¿Por qué se espera con impaciencia un proyecto de ley “integral”?





Después de un fin de semana de manifestaciones en toda Francia para protestar contra la violencia sexista y sexual, este lunes 24 de noviembre debe presentarse a la Asamblea Nacional el tan esperado proyecto de ley “integral” destinado a combatir la violencia sexista y sexual. Un anuncio solicitado desde hace tiempo por las asociaciones feministas, que requiere un presupuesto importante dada la magnitud del fenómeno, descrito una vez más en un informe reciente.





Según las últimas cifras oficiales publicadas el jueves por la Misión Interministerial para la Protección de la Mujer (Miprof), el número de feminicidios conyugales aumentó un 11% entre 2023 y 2024 con 107 mujeres asesinadas por su cónyuge o excónyuge. Entre ellos, 37 habían denunciado esta violencia a las fuerzas de seguridad. 906 mujeres que fueron víctimas de acoso por parte de su cónyuge o excónyuge también se suicidaron o intentaron suicidarse, una cifra que aumentó un 17% en un año.





Una mujer es víctima cada dos minutos de violación, intento de violación o agresión sexual y cada 23 segundos de acoso sexual, exhibición sexual o envío no solicitado de contenido sexual, según Miprof.









En toda Francia, miles de manifestantes desafiaron el frío el sábado para expresar su enfado por la persistencia de la violencia contra las mujeres y exigir un mayor esfuerzo público, en particular presupuestario, contra esta lacra. “Estamos en 2025, ¿sigue siendo normal contar nuestras muertes?”, denunció poco antes de la salida de la manifestación parisina Sylvaine Grévin, presidenta de la Federación Nacional de Víctimas de Feminicidios que perdió a su hermana en 2017.





Once meses de trabajo transpartidista





Las asociaciones detrás de las manifestaciones exigen la adopción de una ley marco integral contra la violencia y un presupuesto de 3.000 millones de euros para su aplicación. También exigen la eficacia de las sesiones de educación sobre vida afectiva, relaciones y sexualidad (Evars) en las escuelas o el fin de la reducción de la financiación para las asociaciones que apoyan a las víctimas.





En este contexto, la diputada socialista Céline Thiébault-Martinez presentará este lunes un proyecto de ley llamado “integral” destinado a combatir la violencia sexista y sexual. “cometido contra mujeres y niños en toda la sociedad”. El pasado mes de enero, este diputado pidió a los parlamentarios de todos los orígenes, excepto los de extrema derecha, que se unieran para crear una coalición transpartidista con el fin de poner en marcha una ley marco.. “Esta iniciativa histórica tiene como objetivo dar una respuesta global, ambiciosa y coordinada a una lacra que afecta a más de 250.000 mujeres en Francia cada año”. escribió en ese momento, como recuerda LCP.









Once meses después, presentó un texto resultante de este trabajo, cofirmado por 109 diputados de ocho grupos políticos. Una propuesta de ley marco, también llamada ley “plena”, es una “texto legislativo que establece los principios generales de una reforma o las grandes líneas de una política a seguir en un ámbito determinado”, recuerda LCP. Este proyecto de ley sobre violencia sexual de género “abarca todos los ámbitos donde se produce la violencia (justicia, policía, salud, trabajo, educación, digital) y tiene como objetivo llenar los puntos ciegos de la ley, proteger a los grupos más expuestos y garantizar la prevención y la justicia efectiva”, indica un comunicado de prensa citado por el canal.





Se solicitan 2.600 millones de presupuesto al año





Este fin de semana ante la presentación de este proyecto de ley, la desconfianza se mantuvo en las procesiones. El anuncio de Aurore Bergé, ministra delegada encargada de la Igualdad de Género, sobre una próxima ley fue recibido con escepticismo por las asociaciones que exigen “medios financieros reales” para acompañar el texto.





“Sabemos que es una recuperación política. Está muy bien anunciar medidas en fechas importantes, como el 25 de noviembre”. (día internacional contra la violencia contra las mujeres, nota del editor)cuando vemos que desde hace años no se ponen en marcha políticas públicas para combatir la violencia de género”dijo Yelena Mandengué, integrante de #Noustoutes, en la procesión parisina.









El presupuesto estatal que se debate actualmente en el Parlamento, “Si se adoptara, se producirían enormes retrocesos para los derechos de las mujeres, porque muchas asociaciones verían cuestionados sus créditos”advirtió Sophie Binet, secretaria general de la CGT, que acudió a desfilar en París en compañía de Marylise Léon, su homóloga de la CFDT, y Murielle Guilbert, co-delegada general de Solidaires.





La Fundación Mujeres calcula en 2.600 millones de euros al año el presupuesto mínimo que el Estado debería dedicar a la protección de las víctimas de violencia doméstica, de género y sexual en Francia. “es decir, el 0,5% del presupuesto estatal”.